Слайдеры возвращаются?

19 февраля 2020 г., 15:52

+22

голоса Tweet

В ряде идей по трансформации смартфонов в планшеты внезапно появилась конструкция слайдера.

На днях в Сети появились фото прототипа смартфона, который компания TCL собиралась продемонстрировать на Mobile World Congress 2020, но это событие неожиданно отменили. Видимо, поэтому TCL и решила организовать «утечку», дабы хотя бы таким образом привлечь внимание.

По этому изображению становится понятным принцип трансформации выдвигающегося экрана

Поскольку кроме фото нет никаких иных сведений об этом концепте, остается лишь догадываться о том, каким образом работает его конструкция. Главное отличие предложенного TCL варианта от уже вышедших на рынок аналогичных решений, но со складывающимися экранами от Samsung и Motorola, заключается использовании только одной гибкой ЖК-панели. В такой компоновке нет нужды в каких-то дополнительных внешних дисплеях.

Прежде идея раздвигающейся конструкции применялась, в основном, для улучшения эргономики при работе с клавиатурой. Последняя в сложенном виде не мешала, а для оперативного ответа на звонки использовались выделенные кнопки. Теперь же речь идет о таком деликатном устройстве, как дисплей, пусть и на базе гибкой панели.



По изображению задней части прототипа можно понять, что в сложенном виде неиспользуемая часть экрана прячется в середине корпуса

После знакомства с этой идеей сразу же подумалось, что гибкий экран в процессе раскатывания будет испытывать напряжение по достаточно большой длине. И с трудом верится, что такая нагрузка не приведет к быстрому выходу из строя дисплея. Да и толщина устройства явно будет больше, чем у подобных по форм-фактору смартфонов. Дело в том, что в сложенном состоянии неиспользуемая часть экрана уходит в середину корпуса, где должно быть предусмотрено место для хранения. Впрочем, борьба за рекордно малую толщину смартфонов уже давно прекратилась.



А какие вы видите преимущества и недостатки у подобной компоновки?



Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации