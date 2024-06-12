 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За чотири місяці продаж товарів для геймінгу в АЛЛО збільшився на 84%

12 июня 2024 г., 14:35

Українські геймери, попри все, продовжують купувати потрібне оснащення – позитивна динаміка в продажах товарів для геймінгу зберігається, а сам сегмент ринку активно розвивається. Так, у 2023 році в АЛЛО попит на ігрові приставки та аксесуари подвоївся в грошах. За період січень-квітень поточного року збут товарів для геймінгу в цій мережі збільшився ще на 84% в штуках в річному зіставленні.

Також за перші чотири місяці 2024 року по ринку на 53% зросли продажі й геймерських моніторів проти аналогічного періоду минулого року.

Якщо порівняти результати АЛЛО за минулий рік із 2021, то збут моніторів загалом збільшився на 76%. А тільки за перші чотири місяці 2024 попит на них вже зріс на 120% в штуках.

За чотири місяці продаж товарів для геймінгу в АЛЛО збільшився на 84% в штуках

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  