За чотири місяці продаж товарів для геймінгу в АЛЛО збільшився на 84%

12 июня 2024 г., 14:35

Українські геймери, попри все, продовжують купувати потрібне оснащення – позитивна динаміка в продажах товарів для геймінгу зберігається, а сам сегмент ринку активно розвивається. Так, у 2023 році в АЛЛО попит на ігрові приставки та аксесуари подвоївся в грошах. За період січень-квітень поточного року збут товарів для геймінгу в цій мережі збільшився ще на 84% в штуках в річному зіставленні.

Також за перші чотири місяці 2024 року по ринку на 53% зросли продажі й геймерських моніторів проти аналогічного періоду минулого року.

Якщо порівняти результати АЛЛО за минулий рік із 2021, то збут моніторів загалом збільшився на 76%. А тільки за перші чотири місяці 2024 попит на них вже зріс на 120% в штуках.

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