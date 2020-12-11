11 декабря 2020 г., 17:35

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Знаете, у Айзека Азимова в его саге @Foundation, точнее, во второй части Foundation and Empire встречается фраза «мертвая рука Хари Сэлдона» – мол, именно она предопределяла поражение Империи в войне против Основания. Уже в течение месяца мы увидим окончание еще одного закономерного процесса, тоже преопределенного «мертвой рукой».

На этой неделе Adobe объявила о выходе последней версии своего Flash-плеера. 31 декабря компания официально прекратит поддержку технологии Flash, а 12 января Flash-плеер прекратит воспроизводить контент.

10 лет назад, в апреле 2010 г. на сайте Apple появился текст Thoughts on Flash, написанный Стивом Джобсом. В нем он подробно и аккуратно объяснял, почему технология Flash устарела и почему устройства Apple (а тогда только вышел первый iPad) не будут её поддерживать. Если сейчас покопаться в обзорах мобильных устройств того времени, можно найти немало недовольства в адрес вздорного нежелания Apple поддерживать популярную мультимедийную технологию и текст Джобса был программным ответом на эти претензии – хотя многие тогда восприняли это как гладкое объяснение капризов основателя и каких-то скрытых бизнес-резонов.

Но вот спустя 10 лет эта позиция выглядит последовательной и даже предвидческой – ведь реализовать её начали еще до выхода первого iPhone, то есть еще тогда, когда мир не знал, что наступает эра мобильных устройств, для которых Flash будет громоздкой, прожорливой и устаревшей технологией.

Наконец это стало очевидно даже компании Adobe. Мертвая рука Стива Джобса победила.

Рука Джобса

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