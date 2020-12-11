 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1244)

29.11 - 06.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Рука Джобса

11 декабря 2020 г., 17:35
+11
голос

Рука Джобса

Знаете, у Айзека Азимова в его саге @Foundation, точнее, во второй части Foundation and Empire встречается фраза «мертвая рука Хари Сэлдона» – мол, именно она предопределяла поражение Империи в войне против Основания. Уже в течение месяца мы увидим окончание еще одного закономерного процесса, тоже преопределенного «мертвой рукой».

На этой неделе Adobe объявила о выходе последней версии своего Flash-плеера. 31 декабря компания официально прекратит поддержку технологии Flash, а 12 января Flash-плеер прекратит воспроизводить контент.

10 лет назад, в апреле 2010 г. на сайте Apple появился текст Thoughts on Flash, написанный Стивом Джобсом. В нем он подробно и аккуратно объяснял, почему технология Flash устарела и почему устройства Apple (а тогда только вышел первый iPad) не будут её поддерживать. Если сейчас покопаться в обзорах мобильных устройств того времени, можно найти немало недовольства в адрес вздорного нежелания Apple поддерживать популярную мультимедийную технологию и текст Джобса был программным ответом на эти претензии – хотя многие тогда восприняли это как гладкое объяснение капризов основателя и каких-то скрытых бизнес-резонов.

Но вот спустя 10 лет эта позиция выглядит последовательной и даже предвидческой – ведь реализовать её начали еще до выхода первого iPhone, то есть еще тогда, когда мир не знал, что наступает эра мобильных устройств, для которых Flash будет громоздкой, прожорливой и устаревшей технологией.

Наконец это стало очевидно даже компании Adobe. Мертвая рука Стива Джобса победила.

Рука Джобса

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  