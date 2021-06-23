Oracle предлагает разработчикам доступные облачные вычисления на платформе ARM

23 июня 2021 г., 15:15

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Новая вычислительная служба OCI Ampere A1 Compute доступна в Oracle Cloud Infrastructure. Благодаря ней клиенты могут запускать облачные и универсальные рабочие нагрузки на инстансах ARM с беспрецедентным соотношением цена\ качество – 1 цент за ядро в час. Как утверждается, это самая привлекательная в отрасли стоимость использования виртуальных машин с возможностью гибкого масштабирования в пределах от 1 до 80 ядер и от 1 до 64 ГБ ОЗУ. В качестве альтернативы доступно использование серверов bare metal с количеством ядер до 160 и использованием до 1 ТБ памяти. Это позволит клиентам развертывать приложения, оптимизированные для ARM, в контейнерах, серверах без операционной системы и виртуальных машинах в публичном облаке Oracle или в частных регионах публичного облака Dedicated Region [email protected]

Oracle инвестирует в экосистему ARM, предоставляя разработчикам расширенный выбор вычислительных инстансов и хорошее соотношение цены и производительности по сравнению с архитектурой x86. Разработчикам доступны три различных варианта использования OCI. С Oracle Cloud Free Tier, разработчики получают $300 в виде бесплатных бонусов на 30 дней. В бесплатные ресурсы Always Free включены четыре ядра Ampere A1 и 24 ГБ памяти – одно из самых привлекательных предложений в отрасли. Наконец, с помощью недавно запущенной программы ARM Accelerator разработчики проектов с открытым исходным кодом, партнеры ISV, клиенты и учебные заведения, реализующие проекты на базе ARM, которым требуется ресурсов больше, чем предоставляет лицензия Oracle Cloud Free Tier, могут подать заявку на получение дополнительных ресурсов в облаке на 12 месяцев.

Стек разработки Oracle доступен на инстансах Ampere A1 для ряда платформ, включая Oracle Linux, Java, MySQL, GraalVM и сервис Oracle Container Engine для Kubernetes (OKE). Чтобы упростить разработчикам запуск проекта, Oracle создала образ Oracle Linux Cloud Developer, который позволяет клиентам устанавливать, настраивать и запускать среду разработки, включающую клиентские инструменты OCI, утилиты и распространенные языки программирования, такие как Java, GraalVM, Python, PHP, Node.js, Go и C/C++. Образ разработчика легко доступен и может быть развернут из консоли OCI.

Чтобы помочь клиентам начать пользоваться новейшими технологиями ARM, Oracle тесно сотрудничает с большим количеством партнеров – технологических компаний и проектов с открытым исходным кодом, такими как GitLab, Jenkins, Rancher, Datadog, OnSpecta, NGINX и Genymobile. Чтобы способствовать развитию и обогащению экосистемы разработчиков приложений на платформе ARM, компания Oracle объявила о присоединении к сообществу Continuous Delivery Foundation (CDF), объединяющему тех, кто продвигает не зависящие от вендоров инициативы, для поддержки интенсивно развивающихся проектов CI/CD с открытым исходным кодом.

«Мы видим растущий спрос на вычисления на платформе ARM. Добавление инстансов ARM в наш обширный портфель предложений позволяет клиентам выбирать оптимальный вариант серверов для выполнения своих рабочих нагрузок, – отметил Клэй Магоуирк, исполнительный вице-президент Oracle Cloud Infrastructure, – Теперь клиенты, выбравшие платформу ARM для разработки, могут получить необходимую гибкость, масштабируемость и соотношение цены и качества. Мы также упрощаем разработчикам перенос своих приложений и разработку новых в Oracle Cloud Infrastructure».

«Инстансы Ampere в OCI – это прорыв для разработчиков. Широкие возможности бесплатного использования дают возможность разработчикам протестировать платформу OCI Ampere A1 и первый собственный облачный сервер и получить опыт работы с первым cloud-native процессором, обеспечивающий предсказуемую производительность, масштабируемость и необходимую мощность, – сказала Рене Джеймс, основатель, председатель и CEO Ampere Computing, – В Oracle Cloud есть все инструменты, необходимые разработчикам, чтобы опробовать новые технологии, получить впечатления от новых платформ и разрабатывать новые приложения».

«Обычно инфраструктура привязана к универсальному подходу к вычислениям, но в новой компьютерной эре базой станет безопасная и мощная модель специализированной обработки данных, – прокомментировал Крис Бергей, старший вице-президент и CEO подразделения Infrastructure Line of Business. ARM, – Выпуская на рынок инстансы OCI Ampere A1 Compute на базе ARM, Oracle предоставляет клиентам и разработчикам возможность выбора, обеспечивающего новый уровень соотношения цены и качества для дальнейшего внедрения инноваций в облаке».

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