Монитор Philips Momentum создавался специально для Xbox

23 июня 2021 г., 15:45

0

Tweet

Компания MMD, лицензионный партнер Philips по выпуску мониторов, объявила, по ее заявлению, первую в мире линейку игровых мониторов Momentum , разработанных специально для консолей Xbox. Среди возможностей новинки отмечается ее оснащённость технологией HDMI 2.1, что позволяет играть в консольные игры нового поколения с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

В отличие от телевизоров, игровые мониторы Philips Momentum специально спроектированы так, чтобы обеспечить плавный и реалистичный игровой процесс с низкой задержкой и быстрой реакцией. Это особенно важно в динамичных играх, где необходима моментальная визуальная реакция на действия игрока. Флагманский 55-дюймовый Philips Momentum (559M1RYV) оснащён специально разработанной звуковой панелью от инженеров британского производителя динамиков Bowers&Wilkins.

Новый монитор Philips Momentum обеспечивает поддержку HDR с DisplayHDR 1000, регулируемую частоту обновления для плавности игр и постоянную низкую задержку. Команда производителя также разработала режим Xbox Game Mode, который обеспечивает качество изображения при игре на Xbox. Монитор создавался в тесном сотрудничестве с Xbox и был протестирован и одобрен инженерами Microsoft и TPV, чтобы гарантировать совместимость и оправдать высокие ожидания поклонников Xbox.

«Xbox всегда стремится предоставить поклонникам выбор относительно того, как и где они играют в свои любимые игры. Сегодня мы рады объявить о партнёрстве с Philips в выпуске первых мониторов, разработанных специально для Xbox. Геймеры получат уникальный дисплей с технологиями и функциями, обеспечивающими максимальное качество консольных игр для Xbox Series X|S», — говорит Мэтт Кессельринг (Matt Kesselring), директор Xbox по партнёрским связям.

«Philips Momentum — лидер в категории мониторов для игровых консолей с момента появления на рынке, и сохранит этот статус с заключением нового, столь важного партнёрства. Впечатляющие и захватывающие консольные игровые мониторы в линейке Momentum подчеркнут достоинства Xbox и обеспечат проведение ярких и напряжённых игровых сессий», — добавляет Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом MMD Europe.

Новый монитор — только первая модель в линейке «Разработан для Xbox». Сообщается, что в ближайшие месяцы серия пополнится и другими моделями.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!