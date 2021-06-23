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Рынки планшетов и хромбуков продолжают расти

23 июня 2021 г., 14:25
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Рынки планшетов и хромбуков сохраняют рост

В 2020 г. пандемия COVID-19 оказала позитивное влияние на развитие мирового рынка планшетов и хромбуков — потребители, корпоративный сектор и сфера образования в массовом порядке останавливали свой выбор на этих устройствах для организации мест удаленной работы и обучения. Это позволило добиться описываемого двузначным числом роста поставок.

По прогнозам IDC, в 2021 г. позитивная динамика сохранится, однако заметно снизится. В частности, глобальные поставки планшетов вырастут на 1,8% «YoY», до 166,5 млн устройств. Гораздо активнее продолжит развитие направление хромбуков — при увеличении на 33,5%, годовой объем поставок достигнет 43,4 млн устройств.

Впрочем, уже в последующие три года оба рассматриваемых направления будут стабильно уходить в минус вследствие относительного насыщения и смены пользовательских предпочтений. На фоне постепенного снижения связанных с локдауном ограничений потребители будут наращивать расходы на путешествия и прочие виды активного отдыха. Вместе с тем, интерес к различным гаджетам будет прохладным.

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