OPPO Reno4 Pro: экран 90 Гц и зарядка за полчаса

20 октября 2020 г., 15:02

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Чего не хватает вам больше всего в смартфоне? Если передовой камеры, то устройство среднего класса, куда позиционируют OPPO Reno4 Pro, вам явно не подойдет.

Не претендуя на полноту охвата всех особенностей нового топового смартфона бренда OPPO, поделюсь своими впечатлениями от использования новинки, которая оказалась у меня в руках как раз накануне ее официального представления в Украине.



Дизайн OPPO Reno4 Pro выглядит привлекательно

По мере увеличения размеров экрана, становится все сложнее управляться со смартфонами. Признаться, Reno4 Pro оказался пусть и немного, но длиннее бывшей прежде в моем активном использовании модели. Но на удивление, эта модель очень удобно легла в ладонь благодаря более тонкому корпусу (7,7 мм) с закруглениями по всем краям. Да и вес (161 г) оказался ненапряжным. Хотя, наверно, сторонники металлических покрытий останутся разочарованы, так как в данном случае использован только пластик. Впрочем, по моему наблюдению, подавляющее большинство пользователей, сразу же заключают свои смартфоны в чехлы. Так что оформление смартфона будет видно, лишь если чехол прозрачный. А данная модель, могу признать, выглядит прекрасно.

Мне в смартфоне важны две составляющие: достаточно быстрая для выполнения моих задач аппаратная платформа и позволяющий комфортно работать экран. Поскольку я не поклонник ресурсоемких игрушек, никогда не стремился выбрать устройства с самими мощными процессорами. По моему опыту, средний класс чипов в паре с не менее чем 6 ГБ оперативной памяти вполне справляется с теми приложениями, что входят в мою активную обойму.



Смартфон удобно лег в руку благодаря тонкому корпусу 7,7 мм

В данном случае процессор Qualcomm Snapdragon 720G, в состав которого входят ядра 2 x 2.3 ГГц Kryo 465 Gold и 6 x 1.8 ГГц Kryo 465 Silver, и 8 ГБ ОЗУ оказалось более чем достаточно. Не буду приводить данные тестовых приложений по измерению производительности, так как эта платформа уже достаточно хорошо изучена. Только обращу внимание на тот факт, что кроме двух SIM-карт допускается и установка MicroSD. Хотя зачем это делать, если на борту и так имеется 128 ГБ, не берусь предполагать.

Хотя в последнее время все большую популярность получают беспроводные наушники, в OPPO все же решили сохранить аудио-порт 3,5 мм. Думаю, это еще одно подтверждение нацеленности производителя на массовую аудиторию, которая далеко не всегда готова пойти на дополнительные расходы на TWS-наушники.

Беспроводные интерфейсы в этой модели включают Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

А вот заявленное наличие стерео-динамиков несколько удивило, так как хотя формально это так, но в действительности их мощность не сбалансирована. При воспроизведении звука выпирает только больший, расположенный в нижнем торце.



Функция Always On Display позволяет выводить часы, а расположенный под экраном сканер отпечатков следит за движениями пользователя

Теперь про экран. Дисплей в OPPO Reno4 Pro – действительно превосходный. Он базируется на Super AMOLED-панели с диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Плотность картинки составляет 402 ppi. Особый акцент производитель делает на поддержке кадровой частоты 90 Гц. Но на мой взгляд, гораздо важнее способность охвата 100% пространства DCI-P3. При этом в нормальном режиме максимальная яркость экрана составляет 800 нит, а при воспроизведении HDR-контента поддерживается 1100 нит. По своему опыту, более чем достаточной оказалась яркость на уровне 40%. Причем даже в солнечные дни не хотелось ее увеличить.

Среди связанных с дисплеем возможностей OPPO Reno4 Pro стоит отметить поддержку режима Always On Display с выводом часов и экранные извещения Edge Lighting с подсветкой краев экрана.

От повреждений и царапин экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. А частота сканирования сенсорной системы составляет 180 Гц.

Мы уже знакомили с разработанной OPPO технологией быстрой зарядки SuperVOOC 125 Вт. В новинке используется SuperVOOC 65 Вт, для которой заявлена возможность полного пополнения запаса аккумулятора емкостью 4000 мАч менее чем за 40 минут. Но стоит иметь в виду, что процесс идет нелинейно, замедляясь на финальной стадии. Поэтому за 15 минут восстанавливается 50%, а уже после 30 минут – 90%.

Использовать для ускоренной зарядки необходимо идущее в комплекте ЗУ мощностью 65 Вт. Менее мощные источники питания, конечно же, не позволят добиться таких же результатов. Поскольку в последнее время не приходится надолго покидать рабочее место, не могу привести данных о продолжительности работы на одном заряде батареи в действительно мобильном режиме. Оценочно, обращаться к зарядке приходится не чаще одного раза в сутки.

Фотокамера в OPPO Reno4 Pro включает четыре модуля: основной 48 Мп (f/1.7) на базе сенсора Sony IMX586, широкоугольный 8 Мп (f/2.2) с углом охвата 119°, макро 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины для создания эффекта боке. Фронтальная обеспечивает разрешение 32 Мп благодаря сенсору Sony IMX616. Примечательно, что в версии этого смартфона для китайского рынка и в модели с поддержкой 5G имеется телефото модуль. Но для меня в силу специфики работы удобнее располагать широкоугольным объективом. Для поклонников видео – основная камера позволяет вести съемку в режиме [email protected] со стабилизацией.



Во время недавнего репортажа использовал камеру смартфона OPPO Reno4 Pro вместо зеркальной камеры и остался доволен результатом

Не буду приводить множества образцов снимков, так как это не ложится в формат блога. Просто отмечу, что по опыту непродолжительного использования этого смартфона в рабочей обстановке, она дала отличные результаты.

Чего же не хватает в этом смартфоне? Думаю, что самое время начать внедрение в массовые устройства технологию беспроводной зарядки, тем более, что OPPO располагает весьма продвинутыми разработками в этой области.

В целом же OPPO Reno4 Pro оказался хорошо сбалансированным и отвечающим самым востребованным запросам среднего сегмента.

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