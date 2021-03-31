OLED-панели расширяют присутствие на рынке смартфонов

31 марта 2021 г., 15:25

Согласно подсчетам Strategy Analytics, в 2020 г. мировой рынок панелей для смартфонов достиг в объеме 43 млрд долл.

Высокий сезонный спрос на новые модели, а также повышенный интерес к 5G-смартфонам вывели рассматриваемый рынок в плюс. В массовом порядке появляющиеся новинки, оснащенные панелями Flexible OLED и Rigid OLED, привели к увеличению до 60% подконтрольной OLED-технологии доли рынка исходя из выручки.

Уверенное лидерство с долей рынка в 50% принадлежит Samsung Display. Позиции BOE Technology и LG Display в общей выручке рынка достигли 15% и 8% соответственно. Как результат, за тремя ведущими поставщиками — почти 73% мирового рынка дисплейных панелей для смартфонов.

В OLED-сегменте Samsung Display получила рекордную для себя прибыль, однако все сильнее чувствуется конкуренция со стороны LG Display, BOE Technology, Visionox и TCL CSOT.

Как ожидается, в 2021 г. спрос на панели сохранится благодаря повышенному интересу к решениям с поддержкой 5G и новым дисплеям высокого разрешения. Вместе с тем, ЖК-дисплеи продолжат уступать позиции OLED.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!