Cisco интегрирует аналитику ThousandEyes с коммутаторами Catalyst для полной визуализации сети

31 марта 2021 г., 14:45

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Компания Cisco анонсировала новые программные решения для визуализации происходящего в сети. Интегрируя аналитику ThousandEyes с решениями AppDynamics и популярными коммутаторами Cisco, заказчики смогут получить повсеместную визуализацию и возможность исправлять критические проблемы в цифровых приложениях и сервисах.

Расширяя применение SaaS и облачных решений для повышения гибкости бизнеса, организации используют сети и сервисы, находящиеся вне зоны их контроля, как, например, публичный Интернет. И хотя они не могут напрямую контролировать эти домены, они, тем не менее, отвечают за результаты доставки сервисов. Чтобы решить эту проблему, ThousandEyes предлагает аналитику внешних сетей и сервисов, чтобы организации могли предоставлять своим сотрудникам и заказчикам комфортные условия в цифровой среде.

После покупки в прошлом году компании ThousandEyes, Cisco интегрировала ее решения облачной и интернет-аналитики с AppDynamics Dash Studio и коммутаторами линеек Cisco Catalyst 9300 и 9400.

Решение объединяет метрики сетевой и интернет-производительности ThousandEyes для передачи в инфопанель нового поколения AppDynamics Dash Studio. Эта интеграция предлагает службам, отвечающим за сеть, приложения и облако, новый операционный язык для быстрого выявления и устранения проблем на всем пространстве доставки цифровой экосистемы, позволяя обеспечить заказчикам и сотрудникам первоклассные условия работы в цифровой среде.

Поставляемое вместе с коммутаторами серии Catalyst 9000 решение ThousandEyes обеспечивает сквозную визуализацию, от кампусов и филиалов до каждого приложения и сервиса, до каждой сети за пределами прямого контроля предприятия. Теперь заказчики смогут немедленно выявлять источник проблем с производительностью приложений, определять точки сбоев и привлекать тех или иных специалистов, не неся дополнительных затрат на программное или аппаратное обеспечение.

Все эти возможности не потребуют нового аппаратного обеспечения, они доступны по программной подписке. Решение ThousandEyes Intelligence для AppDynamics Dash Studio будет полностью доступно в апреле без необходимости приобретать дополнительные лицензии или устанавливать дополнительные агенты. Решение ThousandEyes Internet and Cloud Intelligence для Catalyst 9000 также будет доступно в апреле. Заказчики Catalyst 9000 смогут протестировать ThousandEyes, используя программные лицензии Cisco DNA Advantage или Premier с помощью агентов, предустанавливаемых на новых коммутаторах.

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