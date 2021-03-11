Cинтезирован новый высокотемпературный сверхпроводник

11 марта 2021 г., 13:15

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Международная группа ученых под руководством профессора Сколтеха Артема Оганова теоретически и экспериментально изучила новый высокотемпературный сверхпроводник – гидрид иттрия (YH6). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.



Как отмечается, гидриды иттрия входят в тройку самых высокотемпературных сверхпроводников из ныне известных. На первом месте в этой тройке вещество с неизвестным составом в системе S-C-H и сверхпроводимостью при температуре 288 K, на втором – гидрид лантана LaH10 (температура сверхпроводимости до 259 K), а на третьем – гидриды иттрия YH6 и YH9 с максимальной температурой сверхпроводимости – 224 K и 243 К, соответственно. Сверхпроводимость YH6 была предсказана китайскими учеными в 2015 году. Эти вещества достигают своих максимальных значений температуры сверхпроводимости при очень высоких давлениях – 2.7 млн атмосфер для S-C-H и примерно 1.4-1.7 млн атмосфер для LaH10 и YH6. Необходимость таких больших давлений пока делает невозможным производство сверхпроводящего вещества в больших количествах.



До 2015 года рекордом высокотемпературной сверхпроводимости была температура 138 K (166 K под давлением). Сейчас же идет речь о том, чтобы получить «комнатную» сверхпроводимость при более низких давлениях.



«Cначала мы широко раскидываем сети и моделируем много разных веществ на компьютере. Это дает возможность развить большую скорость. После грубого скрининга идут более детальные расчеты. За год мы можем просмотреть полсотни-сотню веществ, а эксперимент по каждому из наиболее интересных веществ может длиться год-два», – комментирует Артем Оганов.



Обычно теоретические расчеты позволяют предсказывать критические температуры сверхпроводимости с погрешностью примерно 10-15%, а также критические магнитные поля с сопоставимой точностью. В случае гидрида иттрия YH6 теория и эксперимент плохо согласуются. Например, экспериментальное критическое магнитное поле оказывается в 2-2.5 раза выше теоретических предсказаний. C таким ученые сталкиваются впервые и объяснение им еще предстоит найти.

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