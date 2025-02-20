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Німецька ARX Robotics відкрила офіс в Україні

20 февраля 2025 г., 10:25
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні
 
ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених. 
 
Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті. 
 
Резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності. 
 
Торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.
 
«Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій», наголосив Михайло Федоров.

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