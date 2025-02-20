Apple оновила бюджетну модель - анонсовано iPhone 16e за 599 дол.

20 февраля 2025 г., 9:35

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Apple презентувала нову модель iPhone, яка має нижчу ціну, ніж основні моделі.

iPhone 16e буде мати в США роздрібну ціну 599 доларів, коли він надійде у продаж пізніше цього місяця. Це на 170 доларів більше, ніж попередній телефон компанії початкового рівня.

У презентованому смартфоні використовується чип Apple A18, який також використовується в основних моделях iPhone 16. Оновлений процесор дає можливість iPhone 16e запускати всі ті самі програми та ігри, що й дорожчі iPhone.

iPhone 16e не має кнопки «Додому» і датчика відбитків пальців, натомість він використовує сканер FaceID від Apple.

Новий смартфон доступний у чорному та білому кольорах.

iPhone 16e також оснащений першим стільниковим модемом Apple, який називається C1. Останні кілька років в смартфонах компанії використовувалися модеми Qualcomm.

Система камер новинки має 48-мегапіксельний сенсор і два об'єктиви, один з яких з дворазовим зумом, інтегрованим в основну камеру. Але ця модель без ширококутного об'єктива, який можна побачити в більш дорогих моделях.

iPhone 16e має виріз у верхній частині екрану для фронтальної камери, в той час як більш просунуті моделі мають екран, що оточує камеру. Також відсутня кнопка керування камерою, за допомогою якої можна змінювати налаштування камери, яка є в основній серії iPhone 16.

Моделі SE були відомі своїм меншим розміром екрану, але iPhone 16e поставляється з 6,1-дюймовим дисплеєм, таким же, як у найдешевшої моделі iPhone 16.

Аналітики зазначають, що Apple випускає новий недорогий iPhone, оскільки продажі в останні квартали були неоднозначними, і компанія прагне зростання для своєї найважливішої продуктової категорії. У IV кв. загальні продажі iPhone знизилися на 1% в річному обчисленні. Хоча Apple все ще продає смартфонів на суму понад 69 мільярдів доларів за цей період.

Бюджетні iPhone важливі для Apple, оскільки вони залучають нових клієнтів до екосистеми компанії. А новий пристрій підтримує Apple Intelligence, що робить його найдешевшим новим телефоном компанії, який має доступ до таких функцій, як генерація зображень та складання резюме повідомлень.

Згідно даних Counterpoint Research, продажі моделі SE як частка загального доходу від продажу iPhone впали з 10% на момент її представлення у 2016 році до близько 1% минулого року. За словами Бена Баджаріна (Ben Bajarin), головного аналітика консалтингової компанії Creative Strategies, iPhone 16e, ймовірно, допоможе Apple на чутливих до ціни ринках, таких як Європа і Китай.

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