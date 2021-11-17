Мысли о Вебсаммите

17 ноября 2021 г., 14:25

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Конференция WebSummit уже много лет считается крупнейшей в мире конференцией, посвященной интернет-технологиям, и, строго говоря, давно переросла это определение — теперь на ней обсуждаются тенденции развития технологий вообще, их влияние на развитие общества и всех сфер его деятельности, а среди докладчиков нередко можно встретить общественных деятелей, политиков, экологов, артистов и спортсменов.

Я на ней был уже в третий раз, предыдущие мои впечатления можно найти здесь и здесь.

В этом году конференция прошла с 1 по 4 ноября и, несмотря на карантинные требования, собрала 38 тысяч участников — это меньше рекордов прошлых лет, но более чем достаточно для того, чтобы перегрузить всех впечатлениями, содержаниями и общением. Успеть послушать всё невозможно в принципе — одновременно только на основных сценах конференции идет до восьми потоков докладов, панельных интервью и презентаций, а кроме этого работают зоны мастерклассов, идут презентации на стендах участников выставки, питчи стартапов и непрерывное общение между собой. Без предварительно составленного расписания и четких договоренностей о встречах с другими участниками посетитель конференции рискует потратить впустую большую часть времени — переходы между потоками довольно длительны, а случайно наткнуться на интересное знакомство практически невероятно.

Мне конференция была интересна по нескольким аспектам, некоторые из которых специфичны.

Во-первых, безусловно, это возможность почувствовать современные тенденции в развитии технологий и услышать многое из первоисточников. Много времени на разных потоках было посвящено влиянию социальных сетей на современную жизнь, собственно, право торжественно нажать на кнопку, символизирующую открытие конференции, было предоставлено Френсис Хаген, бывшей сотруднице Facebook, недавно выступавшей в Конгрессе США и британском парламенте с показаниями о внутренних проблемах компании. Старший вице-президент Apple Крейг Федериги объяснял позицию компании в отношении безопасности и защиты пользовательских данных, а чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказывал, как совместить возрастающие требования к кибербезопасности с сохранением пользовательских прав и свобод. На многочисленных сценах конференции обсуждали проблемы экологии, цифровой демократии, криптовалют, создания новых видов контента и переход человечества в метавселенные.

Во-вторых, впервые на Вебсаммите была представлена Украина — стенд, совместно подготовленный несколькими украинскими компаниями и объединенный идеей презентации украинской технологической экосистемы, всегда был окружен людьми, а зал, где была проведена отдельная презентация, был сразу переполнен. По какому-то совпадению основатель конференции Падди Косгрейв, открывая её в первый день, сначала спросил, кто в зале из Испании, и, получив довольно вялые ответные крики, сказал «Хорошо, давайте попробуем что-то с другого края Европы, кто в зале приехал из Украины?» — и вот тут объединенный рев на всю огромную altice Arena показал, что украинцы умеют заявить о себе в полный голос.

В-третьих, я отдельное внимание уделил стендам территорий и стран. Их в четырех павильонах набралось много и самых разных — от громадного, величиной с трехэтажный дом, стенда Германии и четырех (!) стендов Катара до скромного, размером 2×2 метра, стенда Moldova IT Park. Стенды Мадейры и Азорских островов расхваливали климат и комфортные бизнес условия, Катар и Гонконг обещали легкий доступ к инвесторам и все зазывали приезжать к ним делать бизнес в сфере технологий. И это та сфера, где Одесская область может не уступать многим другим странам, учитывая уровень наших разработчиков, развитость инфраструктуры и даже климатические условия.

И кроме того, сама по себе конференция представляет собой прекрасный пример продвижения территории — ведь она проходит уже несколько лет в Лиссабоне потому, что правительство Португалии в 2016 году пригласило организаторов переехать из родного Дублина, а в 2018 заключило контракт на 11 лет и 110 млн евро финансовой поддержки. Именно поэтому все эти годы в открытии конференции участвуют мэр Лиссабона и представитель правительства (в этом году это был министр экономики), а заключительную речь традиционно произносит Президент Португальской республики, так же традиционно заканчивая её приглашением не только приехать на WebSummit в следующем году, но и приезжать в Португалию жить и работать. На время конференции полумиллионный Лиссабон превращается в город WebSummit-а, ведь благодаря ему население города увеличивается минимум на 10%, и это не считая приезжающих заранее и остающихся после. И, возможно, в точности повторить опыт Лиссабона и привлечь конференцию такого масштаба для другой территории (например, в Одессе) не получится, но использовать какие-то отдельные ходы и привлекать людей в наши города точно можно.

Мысли о Вебсаммите

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