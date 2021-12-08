Мировой рынок WLAN сокращает рост из-за потребительского направления

8 декабря 2021 г., 17:15

0

Tweet

Мировой рынок оборудования WLAN сохранил позитивную динамику. Согласно IDC, в третьей четверти 2021 г. выручка в корпоративном сегменте выросла на 11,9% «YoY», до 1,9 млрд долл. Однако вследствие сокращения потребительского направления на 7,3%, до 2,4 млрд долл., общая выручка рынка вышла в плюс лишь на 0,4%.

Корпоративные заказчики продолжают формировать главную движущую силу рынка. По итогам первого полугодия выручка в этом сегменте увеличилась на 23,5%, а по сравнению с допандемийной третьей четвертью 2019 г. рост превысил 20%. Обозначенная динамика подкреплялась активным переходом на новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Так, в сегменте зависимых точек доступа на долю решений с поддержкой Wi-Fi 6 пришлось 62,2% выручки и 50,7% общих поставок.

В потребительском сегменте процесс обновления беспроводной инфраструктуры, активно стартовавший в 2020 г., существенно замедлился. Впрочем, вклад от поставок продуктов Wi-Fi 6 в общую выручку увеличился до 27,9%, против 24,5% кварталом ранее. На точки доступа Wi-Fi 5 по-прежнему приходится основная часть выручки (61,4%) и поставок (63,3%).

В корпоративном сегменте Cisco сохраняет лидерство — выручка вендора выросла на 7,7% «YoY», что позволило лишь за квартал нарастить подконтрольную долю с 38,3 до 41,5%. Вопреки увеличению выручки HPE-Aruba на 5,0% «YoY», доля вендора за аналогичный период сократилась с 12,2 до 11,8%. Замкнувшая Тор-3 Ubiquiti улучшила показатели в денежном выражении на 6,5% и оставила за собой 8,2% мирового рынка WLAN для корпоративных нужд.

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon — 8 і 9 грудня

0

Tweet