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Microsoft выпустила Surface Laptop 4

13 апреля 2021 г., 16:55

Microsoft выпустила Surface Laptop 4

Компания Microsoft анонсировала Surface Laptop 4, ноутбук, который по мнени наблюдателей должен составить конкуренцию MacBook Air.

Представлены решения с диагональю 13,5 дюйма и 15 дюймов с сенсорным дисплеем.

Пользователи теперь смогут выбирать процессор устройства - Intel и AMD.

Surface Laptop 4 внешне похож на предшественника Surface Laptop 3. Но при этом Microsoft обещает до 19 часов автономной работы по сравнению с 11,5 часами в более ранней модели и прирост производительности до 70%.

Microsoft выпустила Surface Laptop 4

Новые ноутбуки включают поддержку Dolby Atmos для улучшенного звука и новую опцию памяти - 32 ГБ.

Однако Microsoft установила камеру 720p, такую ​​же, как и на MacBook Air, не столь с высоким разрешением , как на автономной веб-камере или на современных смартфонах.

В отличие от MacBook Surface Laptop 4 оснащен полноразмерным USB-портом.

13,5-дюймовый Surface Laptop 4 с чипом AMD Ryzen и накопителем 256 ГБ будет предлагаться по цене 999 долл., а конфигурация с Intel Core i7 и 1 ТБ - 2299 долл. A 15-дюймовая модель c AMD Ryzen обойдется в 1299 долл., тогда как с процессором Intel Core i7  - в 2399 долл.

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