 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft випустила інструмент відновлення Windows-систем, які постраждали від проблеми CrowdStrike

22 июля 2024 г., 14:35
0 
 

Компанія Microsoft повідомила про випуск інструменту відновлення комп'ютерів під Windows, які постраждали від некоректного оновлення CrowdStrike, що вивело з ладу 8,5 млн пристроїв. Інструмент створює завантажувальний USB-накопичувач, який ІТ-адміністратори можуть використовувати для швидкого відновлення постраждалих машин.

Хоча компанія CrowdStrike випустила оновлення для виправлення свого програмного забезпечення, не всі машини можуть автоматично отримати це виправлення. Деякі ІТ-адміністратори повідомляють, що багаторазове перезавантаження комп'ютерів дозволяє отримати необхідне оновлення, але для інших єдиним способом є ручне завантаження в безпечний режим і видалення проблемного файлу оновлення CrowdStrike.

Інструмент відновлення від Microsoft тепер робить цей процес менш ручним, завантажуючись у середовище Windows PE через USB, отримуючи доступ до диска ураженої машини й автоматично видаляючи проблемний файл CrowdStrike для правильного завантаження. Це дає змогу уникнути етапу завантаження в безпечний режим або вимоги прав адміністратора на машині, оскільки інструмент просто отримує доступ до диска, не завантажуючись у локальну копію Windows. Якщо диск захищений шифруванням BitLocker, інструмент запросить ключ відновлення BitLocker, а потім продовжить виправлення оновлення CrowdStrike.

Microsoft також пропонує окремі кроки з відновлення для віртуальних машин Windows, що працюють в Azure, а на сайті підтримки опубліковано кроки з відновлення для всіх пристроїв з Windows 10 і Windows 11.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  