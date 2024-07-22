Microsoft випустила інструмент відновлення Windows-систем, які постраждали від проблеми CrowdStrike

22 июля 2024 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Microsoft повідомила про випуск інструменту відновлення комп'ютерів під Windows, які постраждали від некоректного оновлення CrowdStrike, що вивело з ладу 8,5 млн пристроїв. Інструмент створює завантажувальний USB-накопичувач, який ІТ-адміністратори можуть використовувати для швидкого відновлення постраждалих машин.



Хоча компанія CrowdStrike випустила оновлення для виправлення свого програмного забезпечення, не всі машини можуть автоматично отримати це виправлення. Деякі ІТ-адміністратори повідомляють, що багаторазове перезавантаження комп'ютерів дозволяє отримати необхідне оновлення, але для інших єдиним способом є ручне завантаження в безпечний режим і видалення проблемного файлу оновлення CrowdStrike.



Інструмент відновлення від Microsoft тепер робить цей процес менш ручним, завантажуючись у середовище Windows PE через USB, отримуючи доступ до диска ураженої машини й автоматично видаляючи проблемний файл CrowdStrike для правильного завантаження. Це дає змогу уникнути етапу завантаження в безпечний режим або вимоги прав адміністратора на машині, оскільки інструмент просто отримує доступ до диска, не завантажуючись у локальну копію Windows. Якщо диск захищений шифруванням BitLocker, інструмент запросить ключ відновлення BitLocker, а потім продовжить виправлення оновлення CrowdStrike.



Microsoft також пропонує окремі кроки з відновлення для віртуальних машин Windows, що працюють в Azure, а на сайті підтримки опубліковано кроки з відновлення для всіх пристроїв з Windows 10 і Windows 11.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір