NVIDIA повністю переходить на модулі ядра GPU з відкритим вихідним кодом

22 июля 2024 г., 15:25

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За повідомленням NVIDIA, разом із драйвером R515 було випущено набір модулів ядра GPU для Linux у травні 2022 року з відкритим вихідним кодом і подвійним ліцензуванням GPL і MIT. Початковий випуск був націлений на обчислювальні GPU для ЦОД, а GPU GeForce і Workstation перебували в стані альфа-версії.



У той час було оголошено, що надійнішу і повнофункціональнішу підтримку GeForce і Workstation Linux буде реалізовано в наступних випусках, а модулі відкритого ядра NVIDIA з часом витіснять драйвер із закритим вихідним кодом.



Графічні процесори NVIDIA мають загальну архітектуру драйверів і набір можливостей. Один і той самий драйвер для настільного комп'ютера або ноутбука запускає найпередовіші робочі навантаження AI в хмарі.



Повідомляється, що через два роки компанія домоглася еквівалентної або вищої продуктивності додатків з модулями ядра GPU з відкритим вихідним кодом і додала істотні нові можливості:



- підтримку гетерогенного управління пам'яттю (HMM);

- Конфіденційні обчислення;

- Архітектури когерентної пам'яті наших платформ Grace.



Зазначається, що зараз NVIDIA перебуває на тій стадії, коли перехід на модулі ядра GPU з відкритим вихідним кодом є правильним кроком, і компанія зробить цю зміну в майбутньому випуску драйвера R560.



Не всі GPU сумісні з модулями ядра GPU з відкритим вихідним кодом.

Для передових платформ, таких як NVIDIA Grace Hopper або NVIDIA Blackwell, ви маєте використовувати модулі ядра GPU з відкритим вихідним кодом. Пропрієтарні драйвери на цих платформах не підтримуються.



Для нових GPU з архітектурою Turing, Ampere, Ada Lovelace або Hopper NVIDIA рекомендує перейти на модулі ядра GPU з відкритим вихідним кодом.



Для старих GPU з архітектурою Maxwell, Pascal або Volta модулі ядра GPU з відкритим вихідним кодом не сумісні з платформою. Тому рекомендується продовжувати використовувати пропрієтарний драйвер NVIDIA.



Для змішаних розгортань зі старими та новими GPU в одній системі також пропонується продовжувати використовувати пропрієтарний драйвер.



Загалом, версія драйвера, що встановлюється за замовчуванням усіма методами інсталяції, перемикається з пропрієтарного драйвера на драйвер із відкритим вихідним кодом. Є кілька специфічних сценаріїв, які заслуговують на особливу увагу:



Якщо ви встановлюєте CUDA Toolkit за допомогою менеджера пакетів (а не файлу .run), існують і часто використовуються метапакети встановлення. Встановлюючи пакет cuda верхнього рівня, ви встановлюєте комбінацію CUDA Toolkit і відповідного випуску драйвера. Наприклад, встановивши cuda під час випуску CUDA 12.5, ви отримуєте власний драйвер NVIDIA 555 разом із CUDA Toolkit 12.5.



Раніше використання модулів ядра GPU з відкритим вихідним кодом означало, що ви можете використовувати метапакет верхнього рівня. Вам довелося б встановити відкритий пакет драйверів NVIDIA для конкретного дистрибутиву разом із пакетом cuda-toolkit-X-Y за вашим вибором.



Якщо ви встановлюєте CUDA або драйвери NVIDIA за допомогою файлу .run, програма інсталяції запитує ваше обладнання та автоматично встановлює відповідний драйвер для вашої системи. Також доступні перемикання користувальницького інтерфейсу для вибору між пропрієтарним драйвером і драйвером з відкритим вихідним кодом, за вашим бажанням.

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