Нове покоління ThinkPad X1 Carbon та Think Book 13x вже в Україні

22 июля 2024 г., 13:35

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За повідомленням Lenovo, в Україні стартували продажі бізнес-ноутбуків Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 та Lenovo ThinkBook 13x Gen 4. Нове покоління Lenovo ThinkPad X1 Carbon отримало більш енергоефективні процесори Intel Core Ultra з удосконаленнями на основі ШІ, потужнішу графіку та пам’ять типу LPDDR5x-6400. При цьому новий ThinkPad став ще компактнішим, ніж попереднє 11 покоління, а вага пристрою тепер складає від 1,09 кг.



Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 оснащені процесорами Intel Core Ultra, чипом штучного інтелекту LA3, інтегрованою відеокартою Intel Arc Graphics, пам’яттю типу LPDDR5x-8400 та 13,5-дюймовим IPS-дисплеєм.



ThinkPad X1 Carbon Gen 12 оснащено нейронним процесором (NPU) з низьким енергоспоживанням, який візьме на себе AI-навантаження та забезпечить стабільну роботу з оптимальною продуктивністю й без зниження часу автономної роботи.



Процесори Intel Core Ultra підтримують швидші типи пам’яті, як LPDDR5, та мають оперативну пам'ять місткістю до 64 ГБ типу LPDDR5x-6400. Такий тип пам’яті характеризується високою швидкістю передачі даних до 6400 МТ/с, яка суттєво підвищує продуктивність системи й швидкість відгуку, та значно нижчим енергоспоживанням порівняно зі своїми попередниками. Також ноутбук оснащений SSD об'ємом до 2 ТБ.



Оновлене покоління X1 Carbon у максимальній конфігурації отримало дисплей з діагоналлю 14 дюймів на OLED-матриці з роздільною здатністю 2,8K (2880x1800) та яскравістю 400 ніт. Монітор охоплює 100% колірного простору DCI-P3, має частоту оновлення екрана 120 Гц та покриття для антивідблиску. Для з’єднання з телевізором або проєктором передбачені розніми Thunderbolt 4/USB4 (з підтримкою DisplayPort) або HDMI.



Лінійка ThinkPad завжди вирізнялась компактністю, аби забезпечити користувачеві максимальну мобільність, і X1 Carbon 12 покоління не став виключенням. Завдяки компактній діагоналі та відповідному “залізу” вага пристрою стартує від 1,09 кг, а товщина становить 14,9 мм. Своєю назвою модель завдячує матеріалам корпуса: верхня кришка виготовлена з карбонового волокна, нижня — з алюмінію.



Як і раніше, Lenovo ThinkPad X1 Carbon містить сканер відбитка пальця, інфрачервону камеру з автоматичним затвором ThinkShutter, функціями розпізнавання обличчя власника та ультразвукового виявлення присутності людини. Пристрій оснащено криптографічним модулем TPM 2.0, який шифрує та захищає інформацію від несанкціонованого використання, та слотом для замка Kensington, призначеним для фізичного захисту ноутбука.



Корпус ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (14″ Intel) виготовлений із вуглецевого волокна, частину якого отримують шляхом перероблення промислових відходів. 90% магнію, що використовується в корпусі, також є продуктом перероблення. Крім того, перероблені утилізовані матеріали застосовуються для виробництва корпусу, акумулятора, корпусу динаміка та адаптера живлення. Упакування пристрою не містить пластику і частково складається зі швидко поновлюваних матеріалів на основі волокон бамбука та цукрової тростини.



ThinkBook 13x Gen 4 оснащений процесором до Intel Core Ultra 9 185H та ШІ-чипом LA3, який забезпечує адаптивну продуктивність, щоб заощаджувати енергію для правильного розподілення навантаження.

За відтворення графіки відповідає інтегрована відеокарта Intel Arc Graphics з драйвером штучного інтелекту Intel AI Boost, який забезпечує додаткову обчислювальну потужність. Підвищує продуктивність системи оперативна пам’ять типу LPDDR5x-8400 до 32 ГБ, яка характеризується енергоефективністю та високою швидкістю передачі даних. Ноутбук має SSD М.2 місткістю до 1 ТБ.



Ноутбук оснащений 13,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2,8K (2880×1920), частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 500 ніт, колірним охопленням 100% sRGB та покриттям проти відблиску. Співвідношення екрана до корпусу складає 97% — вперше в галузі на 13-дюймовому пристрої. Завдяки співвідношенню сторін 3:2, цей 13,5-дюймовий дисплей фактично більший, ніж 14-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 16:9. Пристрій також має сертифікат Eyesafe про низький рівень випромінювання синього світла, що допомагає захистити зір.



Безпеку та приватність забезпечує модуль TPM 2.0, який шифрує та захищає інформацію від несанкціонованого використання завдяки сенсорному зчитувачу відбитків пальців на бічній кнопці живлення. Вебкамера оснащена інфрачервоним модулем для розпізнавання обличчя — для безпекового застосунку Windows Hello, який працює на Windows 11.



Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 має місткість акумулятора 74 Вт-год та підтримує функцію швидкої зарядки Rapid Charge: від 0 до 80% можна підзарядитись за 60 хвилин.

Корпус ноутбука виконано з алюмінію в кольорі Luna Grey, а вага ThinkBook 13x Gen 4 становить від 1,16 кг. Для кращого досвіду модель оснащена технологією Intel Unison 2.0, яка дозволяє синхронізувати ноутбук із будь-яким смартфоном iOS або Android, щоб здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення, не використовуючи телефон, легко передати файли, фотографії та відео.



Для якісного робочого зв’язку пристрій оснащено модулем Wi-Fi 802.11ax та рознімом Thunderbolt 4, що підтримує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с. Вебкамера має фіксований фокус на обличчі, роздільну здатність Full HD, шторку приватності ThinkShutter та мікрофон з інтелектуальним шумопоглинанням. Також ноутбук оснащено чотирма динаміками Harman Kardon із підтримкою Dolby Atmos.



• ThinkPad X1 Carbon Gen 12 доступний в Україні за ціною від 97099 грн.

• ThinkBook 13x Gen 4 доступний в Україні за ціною від 86199 грн.

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