Alphabet уповільнив зростання квартальних продажів, але Google Cloud зріс на 36%

27 июля 2022 г., 14:25

0

Tweet

Alphabet Inc., материнська компанія Google, опублікувала результати роботи за другий квартал, які виявилися нижчими за очікування, але її акції підвищилися майже на 5% у позаурочний час, що свідчить про те, що результати не такі погані, як вважають багато аналітиків.



Компанія повідомила про прибуток у розмірі 1,21 долара на акцію, що відповідає чистому прибутку у 16 млрд дол. за квартал. Дохід зріс на 13% до 69,69 млрд дол., що є помітним скороченням динаміки росту за останні пару років, пов'язаних з пандемією.



Аналітики Уолл-стріт натомість очікували, що компанія повідомить про більший прибуток - у 1,27 долара на акцію при трохи більшому доході в 69,87 мільйона доларів. Операційний прибуток Alphabet у розмірі 19,4 млрд дол. також був нижчим за консенсус-прогноз у 20,14 млрд дол.



Рік тому дохід компанії підскочив на вражаючі 62%, а продажі тоді були спричинені переключенням на роботу вдома під час активної фази COVID-19.



Уолл-стріт вже була занепокоєна новиною 20 липня про те, що Google ввела семитижневе заморожування найму, щоб існуючі команди могли «розставити пріоритети для своїх ролей і планів найму» на решту року. Цей крок був сприйнятий як тривожний знак не лише для Alphabet, але й для економіки в цілому, оскільки поведінка великих технологічних компаній часто сприймається як вагомий показник.



Проте акції Alphabet зросли більше ніж на 4% під час розширених торгів, швидше за все, повідомлення компанії були не такими драматичними, як дехто боявся.



Виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) сказав, що зростання компанії в кварталі було зумовлене пошуком і хмарою. «Інвестиції, які ми робили протягом багатьох років у штучний інтелект та обчислення, допомагають зробити наші послуги особливо цінними для споживачів і високоефективними для компаній будь-якого розміру», - наголосив він. - «Ми продовжуватимемо фокусуватися і відповідально інвестувати в глибокі дослідження компьютингу в довгостроковій перспективі».



У напрямку Google Cloud компанія Alphabet повідомила, що дохід зріс на 36% у порівнянні з минулим роком до 6,28 млрд дол. Однак варто зазначити, що фактично підрозділ втратив 858 мільйонів доларів за квартал. Це тому, що хмарний підрозділ збільшив витрати, щоб спробувати отримати більшу частку від двох провідних конкурентів - Amazon Web Services та Microsoft Azure.



Основну частину доходу Alphabet отримав від рекламного бізнесу. Проте продажі там зросли лише на 13% до 56,3 мільярдів доларів, оскільки маркетологи скоротили витрати на тлі інфляційного тиску. Рік тому дохід Alphabet від реклами зріс на вражаючі 69%.



YouTube також зазнав значного удару: продажі зросли лише на 5% до 7,34 млрд дол., у порівнянні з роком раніше, коли динаміка зростання була у 84%.



Прибуток від сегмента Alphabet Other Bets, який включає такі підприємства, як Waymo, підрозділ з виробництва безпілотних автомобілів, склав 193 мільйони доларів, що лише на 1 мільйон доларів більше, ніж роком раніше.



Деякі аналітики вважають, що у Google Cloud є гарні шанси вперше випередити YouTube за доходами в найближчі квартали.



Ще одна обнадійлива ознака полягає в тому, що Google витрачає значно більше на дослідження та розробки, ніж на продажі та маркетинг, а також загальні та адміністративні витрати.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру