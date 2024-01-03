LG представляє телевізори QNED 2024 з підтримкою AI

3 января 2024 г., 15:35

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Компанія LG Electronics (LG) анонсувала нову лінійку QNED 2024 і QNED Mini LED TV, що пропонує ширший вибір екранів, зокрема 98-дюймову модель з технологіями обробки на базі штучного інтелекту. Зазначено, телевізори LG 2024 QNED значно розвинулися завдяки процесору α8 AI та, порівнюючи з попередником, вдосконалили продуктивність ШІ в 1,3 раза, покращуючи графічні показники у 2,3 раза та швидкість обробки в 1,6 раза.



Використовуючи технологію для більш витонченого візуального представлення, AI Picture Pro пропонує найкращу якість зображення на основі методу глибокого навчання. Ця універсальна функція розрізняє обличчя, об’єкти та фон у кадрі, доповнюючи текстуру та дрібні деталі, щоб з реалістичністю передати те, що відбувається на екрані. Dynamic Tone Mapping Pro ділить зображення на блоки та в режимі реального часу аналізує кожен, щоб виявити найтемніші та найсвітліші ділянки, підкреслюючи деталі за допомогою точної оптимізації HDR для забезпечення тривимірної передачі контенту. Завдяки Personalized Picture Wizard користувачі можуть без особливих зусиль налаштувати якість, просто обравши із заданого вибору декілька бажаних зображень, налаштованих завдяки алгоритмам глибокого навчання.



На додаток до якості зображення, AI Sound Pro захоплює глядачів віртуальним об’ємним звуком 9.1.2 із вбудованих динаміків телевізора. WOW Orchestra інтегрує звукову панель LG і динаміки телевізора, об’єднуючи їх в єдину аудіосистему та створюючи 3D-звучання.



Завдяки технологіям кольору LG Quantum Dot і NanoCell якість зображення на нових телевізорах QNED від компанії LG чітка, яскрава та робить перегляд реалістичним. Автентичні кольори телевізорів QNED внаслідок поліпшеного відтворення підсилюють візуальну глибину для тривимірних вражень від домашнього перегляду.



Світлодіодні телевізори LG QNED Mini досягають реалістичного контрасту, послуговуючись функцією Precision Dimming для покращення градацій і точного керування підсвічуванням, а телевізори LG QNED оснащені технологією локального затемнення для чіткого контрасту та виняткової яскравості. Модель LG QNED Mini LED TV QNED90 має технологію Million Gray Scale, яка розрізняє відтінки сірого та відображає градації з точністю до 20 біт, забезпечуючи насичений контраст.



Телевізори LG QNED 2024, зокрема моделі QNED85 і QNED80, мають елегантний і досконалий дизайн із тонким профілем, що становить 29 мм. Телевізори також можна кріпити на стіні, що дає більше варіантів для розміщення меблів і побутової техніки.



Телевізори LG QNED 2024 покращують досвід домашніх розваг завдяки універсальній персоналізації та підвищеній зручності. За допомогою програми webOS Re:New компанія LG пропонує оновлення своєї платформи webOS для розумних телевізорів до останньої версії, щоб протягом наступних п’яти років надавати більшій кількості власників смарттелевізорів оновлений користувацький досвід. Ця пропозиція поширюється на LG QNED Mini LED 8K, випущені у 2022 році (серії QNED99 і QNED95), та незабаром пошириться на додаткові моделі в лінійці телевізорів QNED в більшій кількості регіонів по всьому світу.



Використовуючи найновішу платформу LG webOS для розумних телевізорів, користувачі можуть створювати особисті профілі, щоб адаптувати досвід відповідно до своїх уподобань. Телевізори можуть розрізняти голоси на основі облікових записів і пропонувати персоналізовані рекомендації, інтерпретуючи закономірності з їхньої повної історії користування. Крім того, головний домашній екран інтерфейсу користувача найновішої версії webOS містить Dynamic Q Card для швидкого й легкого доступу до її сервісів з індивідуальною організацією на групи, наприклад «Домашній офіс», «Домашній центр», «Спорт» та «Ігри».



Щоб споживачі мали змогу насолоджуватися улюбленими цифровими медіафайлами, телевізори LG QNED 2024 також підтримують Apple AirPlay і Chromecast для більшої зручності підключення та сумісності з мобільними пристроями.



Телевізори LG QNED 2024 пропонують низку особливих можливостей, включаючи спеціальні налаштування меню, аватари з мовою жестів, підказки з дистанційного керування та посібники для швидкого розв'язання проблем.



Лінійка телевізорів LG QNED 2024 охоплює широкий діапазон розмірів екрана, на чолі якого 98-дюймова модель. Її додавання відповідає зростальному попиту на більші габарити на ринку рідкокристалічних телевізорів преміумкласу, а широка лінійка до того ж надає альтернативи з 43, 50, 55, 65, 75 і 86-дюймовими екранами, які впишуться в дизайн будь-якого приміщення.



«Лінійка телевізорів LG QNED 2024 року виводить враження від перегляду на абсолютно новий рівень завдяки вдосконаленому процесору, що надає неперевершені аудіовізуальні враження на екранах різних розмірів, а також забезпечує персоналізовану взаємодію з користувачем, адаптовану до унікального стилю життя та вподобань кожної людини», — зазначив Байк Сон Піл, голова відділу планування продукції компанії LG Home Entertainment. «Ми як і раніше прагнемо підтримувати неперевершений досвід роботи зі споживачами, спираючись на наш десятирічний досвід роботи з webOS».

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