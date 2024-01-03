Виведено перші супутники сервісу Starlink Direct to Cell для звʼязку через смартфон

3 января 2024 г., 16:32

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Після отримання тимчасової експериментальної ліцензії на початок тестування в США прямого підключення до немодифікованих смартфонів SpaceX вивела перші супутники для того сервісу.



Шість з 21 супутника Starlink, які були запущені ракетою Falcon 9, несуть корисне навантаження, яке, за словами компанії, може забезпечити зв'язок для більшості пристроїв 4G LTE.



Компанія планує почати надсилати текстові повідомлення з космосу цього року у партнерстві з мобільними операторами, а голосовий зв'язок і передачу даних запустить у 2025 році. Слід зазначити, що цей сервіс все ще потребує дозволу регулювальних органів для надання послуг на комерційній основі.



Початкові тести прямого зв'язку зі смартфонами використовуватимуть стільниковий спектр партнера SpaceX - американської компанії T-Mobile. При цьому компанія Маска працює з мобільними операторами в Австралії, Канаді, Чилі, Японії, Новій Зеландії та Швейцарії.



У листопаді SpaceX повідомила Федеральну комісію зв'язку США, що планує розгорнути 840 супутників прямого зв'язку протягом наступних шести місяців.



Перший запуск супутника з підтримкою прямого стільникового зв'язку спочатку був запланований на середину грудня, але був відкладений і став першою місією SpaceX у 2024 році та 296-ю загалом.



Це також був перший політ для ракети-носія Falcon 9, яка незабаром після зльоту приземлилася на корабель-безпілотник у Тихому океані для повторного використання.



Ще 15 супутників Starlink V2 Mini, що також були виведені на орбіту, додадуть більше можливостей до наявного низькоорбітального широкосмугового угруповання SpaceX, зазначають у компанії.

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