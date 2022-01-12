Lenovo выпустила новые бизнес-мониторы ThinkVision

12 января 2022 г., 17:05

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Компания Lenovo анонсировала новое поколение профессиональных мониторов серии P, которое разработано с учетом модульной гибкости, цифрового здоровья и экологичности.



ThinkVision P27h-30 и P27q-30 – это 27-дюймовые QHD-дисплеи с практически безрамочным дизайном со всех четырех сторон, а их точность цвета обеспечивается за счет калибровки экрана. Основные характеристики включают:

• 95% охвата цветового пространства DCI-P3, 99% охвата цветового пространства sRGB, BT.709 и поддержка HDR10.

• Мониторы эргономично идентичны с полностью регулируемыми подставками, а технология естественного низкого уровня синего света (Natural Low Blue Light) уменьшает напряжение глаз во время длительных рабочих сессий.

• Серия ThinkVision P27 включает экологичную бумажную упаковку с подушкой из целлюлозы.

• Подключение внешних устройств осуществляется через множество разъемов, а работа пользователя упрощается благодаря программному обеспечению ThinkColour для умного и легкого управления монитором.



Модели ThinkVision P27h-30 и P27q-30 отличаются по целевой функциональности. ThinkVision P27h-30 предназначена для смешанной рабочей среды, требующей быстрого подключения ноутбука к док-станции при помощи одного кабеля. Док-станция мощностью до 100 Вт, Ethernet-модуль, USB-концентратор и возможность подключения нескольких дисплеев обращают внимание на ThinkVision P27h-30 при необходимости обустройства домашнего офиса и не закрепленного рабочего места. Также новинка включает KVM-переключатель, с помощью которого опытные пользователи могут легко переключаться между входами ПК.



Оба монитора серии P-30 имеют общую технологию для организации видеоконференций. Модульный стек ThinkVision VoIP представляет собой решение для организации конференций без использования кабелей, включающее новую веб-камеру MC60 Monitor Webcam, звуковую панель MS30 Monitor Soundbar и USB-подставку, которая подключается непосредственно к USB-порту на верхней панели мониторов серии P-30. Один стек позволяет реализовать три сценария использования в зависимости от потребностей пользователя:

• Модульная звуковая панель (MS30) с USB-подставкой для проведения аудиоконференций обеспечивает четкое звучание благодаря двум двухваттным динамикам и замку безопасности для физической защиты.

• Модульная веб-камера (MC60) с USB-подставкой обеспечивает видеоизображение в формате Full HD, включая функцию автофокуса и два микрофона, а также технологией для шумоподавления. Веб-камера MC60 имеет функцию выбора поля обзора с углом 65, 78 или 90 градусов и включает шторку конфиденциальности.

• Веб-камера MC60 и саундбар MS30 вместе с USB-подставкой – полноценное решение для проведения беспроводных аудио/видеоконференций дома или в офисе.

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