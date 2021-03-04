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Квартальная выручка Splunk упала, но акции вросли

4 марта 2021 г., 14:35
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Компания Splunk представила результаты по итогам четвертого квартала, который превзошел ожидания аналитиков.

Генеральный директор разработчика ПО Дуг Мерритт заявил, что он «невероятно горд прогрессом в трансформации компании, и результаты этого квартала не являются исключением».

«Спрос рынка на решения на основе данных, которые лежат в основе цифровой и облачной трансформации, никогда не был столь высоким. Сейчас у нас более 500 клиентов, которые ежегодно инвестируют более 1 миллиона долларов в нашу платформу и решения. Splunk - одна из самых быстрорастущих компаний в истории корпоративного программного обеспечения», добавил Мерритт.

При этом выручка за отчетный период, закончившийся в декабре, упала на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 745 млн долл., что дало чистую прибыль в размере 38 центов на акцию.

Аналитики, впрочем, в сложившейся ситуации прогнозировали результат заметно хуже - 677 млн долл. и прибыль в 3 цента на акцию.

Акции на волне этих сообщений несколько выросли в стоимости.

Splunk также заявила, что ее годовая регулярная выручка от программного обеспечения для облачных вычислений выросла на 83% в годовом исчислении до 810 млн долл.

В текущем квартале компания прогнозирует выручку от 480 до 500 млн долл.

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