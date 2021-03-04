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Mercusys увеличила срок гарантии до 3 лет

4 марта 2021 г., 15:15

Mercusys увеличила срок гарантии до 3 лет

 

Компания Mercusys, специализируюящаяся на выпуске беспроводного сетевого оборудования, приняла решение предоставлять трехлетнюю гарантию на все свои продукты, которые были выпущены после 1 января 2021 г. и официально ввезены в Украину.

Трехлетняя гарантия распространяется на те устройства, которые были куплены и выпущены в 2021 году. Про увеличенный до 36 месяцев срок гарантии покупателя будет информировать специальная наклейка, которая в ближайшие месяцы появится на упаковке каждого нового устройства Mercusys.

Гарантийные обязательства Mercusys помогают выполнять сотрудники 53 авторизованных сервисних центров во всех регионах Украины. Сообщается, что в большинстве случаев сервисное обслуживание выполняется в течение одного дня.

Напомним, что до недавнего времени для сетевого оборудования Mercusys предоставлялось 2 года полной гарантии.

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