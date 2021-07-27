Forcepoint покупкой Deep Secure усиливает портфель кросс-доменных решений

27 июля 2021 г., 14:45

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Компания Forcepoint завершает покупку Deep Secure. Интеграция команды Deep Secure и возможностей платформы Deep Secure Threat Removal с CDR оборонного уровня одновременно увеличит глубину лидирующего в отрасли портфеля кросс-доменных решений (CDS) Forcepoint и расширит Forcepoint Data-first SASE, Zero Trust, архитектуру решений для корпоративных клиентов, государственных органов и защиты критической инфраструктуры.

CDR (Content, Disarm и Reconstruction) защищает предприятия путем деконструкции и снятия с охраны часто используемых файлов, в том числе MS Office, PDF-файлов, изображений и т.д., и восстановления их в новый, очищенный файл. Благодаря этому процессу вредоносный контент удаляется. После обработки через CDR эти файлы могут быть безопасно переданы государственным организациям, критически важной инфраструктуре и корпоративным пользователям, не принимая на себя риск файла, содержащего вредоносный контент.

Платформа Deep Secure Threat Removal с CDR удовлетворяет потребность в защите нового поколения, которая выходит за рамки защиты от вредоносных программ на основе обнаружения.

С 2010 г. Deep Secure гарантирует, что организации могут безопасно обмениваться информацией как с надежными, так и ненадежными источниками. Они обрабатывают каждую часть входящих данных с точки зрения Zero Trust, то есть все проходит через обезвреживание содержимого и реконструкцию файлов, как если бы они содержали вредоносное ПО. В отличие от традиционных продуктов для проверки безопасности, платформа удаления угроз Deep Secure ориентирована не столько на обнаружение, сколько на превентивное предотвращение для достижения высокого уровня эффективности, наряду с удобным пользовательским интерфейсом и гибким развертыванием.

Для коммерческих клиентов планируется добавить возможности Deep Secure CDR в следующие продукты в архитектуре Forcepoint SASE, ориентированной на данные: Forcepoint Cloud Security Gateway, Forcepoint Remote browser isolation (RBI), Forcepoint Email Gateway, Forcepoint Next-Gen Firewall (NGFW), Forcepoint Zero Trust Network Access (ZTNA) Gateway.

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