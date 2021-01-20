Samsung представила новые SATA SSD серии 870 EVO

20 января 2021 г., 11:45

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Представленные Samsung Electronics твердотельные накопители серии 870 EVO с интерфейсом SATA нацелены как на обычных пользователей ПК, так на и ИТ-специалистов, а также на применение в сетевых хранилищах (NAS).

Серия 870 EVO оснащена новейшими чипами V-NAND и контроллерами Samsung, что позволяет накопителям достигать максимальной скорости последовательного чтения и записи 560 МБ/с и 530 МБ/с соответственно. За счет использования большого переменного буфера SLC технология Intelligent TurboWrite в накопителях поддерживает максимальный уровень производительности. Кроме того, накопители серии 870 EVO получили на 38% более высокую скорость произвольного чтения, по сравнению с предыдущими моделями 860. Так в режиме произвольного доступа производительность 870 EVO составляет 98K IOPS при чтении, и 88K IOPS при записи.

Отмечается, что благодаря усовершенствованию накопители 870 EVO получили примерно на 30% большую стабильность производительности по сравнению с 860 EVO, а также лучший в своем классе ресурс записанных терабайт (TBW) в размере 2400 ТБ или 5-летнюю ограниченную гарантию для модели 4 ТБ.

Новые накопители поддерживаются всеми устройствами с 2,5-дюймовым интерфейсом SATA. Более того, благодаря энергосберегающему «спящему» режиму 870 EVO совместимы с устройствами с функцией Windows Modern Standby.

В серии 870 EVO доступны модели объемом 4 ТБ, 2 ТБ, 1 ТБ, 500 ГБ, 250 ГБ.

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