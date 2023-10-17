Китайська Baidu представила нову версію Ernie, що конкурує з GPT-4

17 октября 2023 г., 16:25

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Reuters пише, що китайський технологічний гігант Baidu презентував найновішу версію своєї генеративної моделі штучного інтелекту - Ernie 4.0.



Розробник заявляє, що його система тепер не поступається можливостям новаторської моделі GPT-4 виробника ChatGPT OpenAI.



Генеральний директор компанії Робін Лі (Robin Li) представив Ernie 4.0 на заході в Пекіні, зосередившись на тому, що він назвав можливостями пам'яті моделі, і продемонструвавши, як вона пише роман про бойові мистецтва в режимі реального часу. Лі також показав, як Ernie 4.0 створює рекламні плакати та відеоролики.



Аналітики не дуже були вражені. За словами Лу Янься (Lu Yanxia), аналітика галузевої консалтингової компанії IDC, запуску Ernie 4.0 не вистачало головних родзинок у порівнянні з попередньою версією.



Акції Baidu впали на 1,32% на ранкових торгах, відстаючи від зростання на 0,7% більш широкого індексу Hang Seng.



"Ми повинні побачити значні поліпшення, як тільки Ernie 4.0 буде використовуватися на практиці, але конкретні оновлення не відразу стануть зрозумілими", - сказав Лу. За його словами, серед інших ключових анонсів заходу - інтеграція генеративного AI в усі продукти Baidu, включаючи Baidu Drive і Baidu Maps.



Лі Янься продемонстрував, як Baidu Map тепер дозволяє користувачам отримувати доступ до функцій за допомогою запитів на природній мові на базі Ernie, тоді як раніше користувачам доводилося самостійно шукати серед тисяч варіантів.



У березні Baidu запустила чат-бота на базі Ernie, який отримав назву ErnieBot, хоча інвестори були розчаровані тим, що їм показали лише заздалегідь записані демонстрації.



У серпні компанія стала однією з низки тих, що отримали дозвіл уряду на випуск продуктів зі штучним інтелектом для широкої публіки. За словами технічного директора Baidu Ван Хайфенга (Wang Haifeng), з моменту відкриття для публічного використання Ernie набрала вже 45 мільйонів користувачів.



За даними брокерської компанії CLSA, Китай має в арсеналі щонайменше 130 великих мовних моделей (LLM), що становить 40% від загальної кількості у світі та поступається лише США з 50%.



Минулого тижня Пекін опублікував запропоновані вимоги безпеки для фірм, що пропонують послуги на основі цієї технології, включаючи чорний список джерел, які не можуть бути використані для навчання моделей АІ.

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