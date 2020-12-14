Какие тенденции определяют развитие рынка твердотельных накопителей?

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Эволюция технологий закономерно ведет к удешевлению чипов памяти и накопителей на их основе, а также к росту емкости. Кроме того, установка SSD – один из эффективных способов повысить производительность вычислительной системы. Мы спросили поставщиков, какие устройства сегодня востребованы на украинском рынке SSD.

Вэбб Вэй

менеджер компании Transcend по продажам в странах СНГ

За последние два года рынок SSD в Украине, как и в других странах, очень сильно вырос. Мы рассматриваем SSD, как наиболее перспективное направление развития. Казалось бы, еще совсем недавно Transcend выпустил свой первый SSD на 3D TLC памяти, а уже вышло четвёртое поколение NAND памяти – QLC.

Transcend производит SSD как в различных форм-факторах: 2.5", mSATA, M.2 (2242, 2260, 2280), так и с разными интерфейсами. Многие пользователи только начинают переходить с жестких дисков на SSD, и в первую очередь их выбор упадет на более бюджетную линейку – SSD с интерфейсом SATA III. Те же пользователи, которые уже оценили все преимущества SATA III SSD, и у которых уже пробудилась жажда скорости, с большим удовольствием переходят на NVMe SSD. В данный период времени доля NVMe устройств составляет около 40% и постоянно растет. Transcend готовит к выпуску новинки, которые будут представлены в первом квартале 2021 г., и значительно увеличат долю NVMe SSD.

Жесткие диски, безусловно, все еще являются сильными конкурентами для SSD, но неизбежное удешевление NAND памяти постепенно отнимает долю рынка у HDD. Наша новая линейка SSD на памяти QLC имеет объемы стандартных жестких дисков (500 ГБ, 1 и 2 ТБ), но ощутимо дешевле SSD на TLC памяти. Таким образом, мы рассматриваем QLC SSD прямым конкурентом жестким дискам.

Transcend также является одним из лидеров в области промышленных SSD. Наши инновационные решения позволили создать высококачественные твердотельные накопители, которые могут применяться в любых проектах: серверах, промышленных и транспортных компьютерах, банковской сфере и оборонной промышленности. На сегодня доля таких проектов в Украине еще не очень большая. Однако мы рассматриваем ее, как одну из наиболее перспективных.

Веслав Вилк

президент компании Wilk Elektronik

Украинский рынок твердотельных накопителей в текущем году мы оцениваем приблизительно в 1 млн. штук, что выше, чем в 2019 г. на 20%. Конечно в первом и втором квартале продажи были ниже ожидаемых, в связи с карантином и всеми сопутствующими проблемами. Но третий квартал показал хорошую динамику, которая сохраняется и в четвертом. С одной стороны негативно отражается на рынке тот факт, что большая доля ноутбуков уже поставляется с предустановленными SSD. Ранее значительную долю продаж составлял именно апгрейд ноутбуков. С другой стороны SSD стали более востребованы в корпоративном сегменте, вытесняя в классических офисных десктопах жесткие диски. То есть можно с уверенностью сказать, что недоверие корпоративных клиентов, которое основывалось на сомнениях в надежности SSD уже в прошлом.

С точки зрения продаж отдельных емкостей GOODRAM SSD в Украине мы видим особый спрос на 128 и 240-256 ГБ. Обе категории ex aequo делят первое место с долей в 44% в структуре продаж. Мы отмечаем гораздо меньший спрос на емкости 480 ГБ и 1 ТБ. Суммарная доля этих емкостей составляет 12%. Вышеупомянутая тенденция характерна не только для Украины, но и для всех рынков Восточной Европы.

Формат NVMe набирает популярность, хотя в общей структуре продаж из-за цены по-прежнему преобладают диски SATA. Устройства NVMe в настоящее время составляют около 10-15% всех проданных твердотельных накопителей. Однако, по нашим оценкам, их доля увеличится до 25% в следующем году. NVMe станет несомненным победителем в поединке с SATA из-за огромной разницы в продуктивности. Если кто-то обновляет старый компьютер, он выберет SATA. Но при покупке нового компьютера для использования вне офиса пользователь несомненно предпочтет NVMe.

Хотя мы не предлагаем жесткие диски, они являются основными конкурентами SSD на рынке. Впрочем, доля HDD будет быстро уменьшаться и скоро они останутся только там, где не нужен быстрый доступ к данным, так называемое «холодное хранилище». Все новые технологии, такие как связь 5G, интернет вещей, требуют быстрого доступа к данным, и именно это обеспечивает SSD. Данная тенденция уже видна. Производители жестких дисков постепенно закрывают фабрики, а производители Flash, такие как Kioxia, открывают новые заводы.

Анна Рыжих

руководитель направления ИТ-продуктов компании Samsung Electronics в Украине

По моим оценкам, объем украинского рынка SSD по итогам текущего года останется на уровне или чуть ниже 2019 г. Снижение показателей связано со спадом продаж в первом полугодии ввиду сокращения спроса и количества тендерных сделок в период карантина. Кроме того, в ноябре-декабре 2019 г. начался рост цен и продлился все первое полугодие, что, безусловно, также оказало свое влияние. Между тем, в денежном выражении сегмент твердотельных накопителей однозначно вырастет. В первую очередь за счет постепенного перехода на более емкие модели.

Интересно, что во время весеннего карантина выросла доля онлайн-канала, однако на данный момент до прежнего уровня она не снизилась и составляет большую долю в розничных продажах.

Если рассматривать структуру продаж в разрезе емкости накопителей, то в первую очередь хотелось бы отметить хорошую динамику в сегменте 500 ГБ и выше. Сейчас на его долю приходится уже около половины всех продаж в количественном выражении. Причем неплохо растет спрос и на самые емкие – терабайтные модели. Сегмент 250 ГБ постепенно сдает позиции. Хотя на такие устройства все еще приходится свыше 40% в общем объеме. Также неизбежно сокращается сбыт 128 ГБ и ниже. К примеру, Samsung модели с такой емкостью уже попросту не поставляет.

Более чем перспективный сегмент NVMe, с учетом того, что на данный момент все актуальные материнские платы имеют разъем PCI Express. Доля таких накопителей выросла примерно вдвое, как в штуках, так и деньгах. Плюс с учетом тренда на удешевление в области чипов памяти, я думаю, эта тенденция сохранится. Основной объем в количественном выражении, конечно же, все еще делают SATA – более 75%. Тем не менее, на NVMe сегодня приходится уже свыше 20% в деньгах.

Внешние SSD в этом году в целом по рынку выросли ориентировочно на 50%. Это перспективное и фокусное направление для нас. Причем основной объем продаж сейчас приходится на модели емкостью 500 ГБ. В числе преимуществ таких накопителей я бы назвала высокую скорость переноса данных и надежность. Это в частности востребовано среди людей, профессионально работающих с фото- и видеоматериалами. Полагаю, если сравнить сбыт SSD и HDD в целом, то первые уже занимают до 70% на рынке потребительских устройств. Основной объем продаж, как я уже упоминала, делает онлайн-канал. Тем не менее, в связи с расширением ассортимента и удешевлением стоимости совсем скоро мы ожидаем улучшение представленности также и в рознице.

Виталий Шекера

менеджер по развитию бизнеса компании Kingston в Украине и Восточной Европе

Несмотря на замедление роста экономик развитых стран, рынок твердотельных накопителей продолжает показывать устойчивую тенденцию к росту, в том числе, и в Украине. Если в прошлом году объем отечественного рынка SSD составил чуть более 900 тыс. накопителей, то по итогам 2020 г. мы ожидаем преодоления планки в миллион устройств.

Рост рынка продолжается и в денежном эквиваленте. Так, средняя цена SSD-накопителя в текущем году выросла на 25% и достигла 1000 грн. Данный тренд обусловлен как ростом ёмкости устройств, так и активным развитием сегмента серверных SSD с более высокими характеристиками производительности, надежности и безопасности хранения и обработки данных.

На сегодня более половины SSD, представленных в Украине, имеют ёмкость 240-256 ГБ. При этом доля еще недавно популярных накопителей ёмкостью 120 ГБ быстро падает и в ближайшее время составит не более 20%. В то же время, растет доля устройств с емкостью 480-512 ГБ, а в корпоративном сегменте уже сформировался спрос на сверхъемкие твердотельные накопители. В частности, ёмкость серверных SSD Kingston моделей DC450R, DС500R и DC1000М уже достигла 7,68 ТБ. Это позволяет покрыть текущую потребность компаний, нуждающихся в дополнительных объемах памяти для хранения данных с поддержкой строгих требований QoS и гарантией предсказуемых скоростей обмена и низких задержек при работе в ЦОД.

Что касается интерфейсов подключения, то здесь по-прежнему доминирует SATA 3 в стандартном 2.5-дюймовом форм-факторе.

Доля устройств с интерфейсом NVMe составляет не более 15%. Тем не менее, именно данный интерфейс представляется наиболее перспективным направлением развития отрасли, благодаря широким возможностям увеличения как производительности, так и емкости накопителей. Уже сейчас в линейке SSD Kingston представлена модель КС2500 со скоростью чтения/ записи до 3500 Мб/с при емкости до 2 ТБ, что позволяет обеспечить быструю загрузку любых современных программ и больших массивов данных.

Также NVMe-интерфейс все шире применяется в серверных решениях в качестве внутреннего загрузочного диска. В нашем ассортименте это DC1000B M.2 NVMe с функцией защиты от потери питания (PLP).

В целом, в серверных SSD также доминирует SATA 3 в 2.5-дюймовом форм-факторе, но в существенно больших ёмкостях. Основными объёмами для серверных SSD являются 480 и 960 ГБ.

Кроме того, серверные SSD обеспечиваются рядом важных для корпоративных клиентов опций. Так, уже упоминавшиеся ранее SSD Kingston DC500M и DC1000M, помимо высоких показателей производительности и ёмкости, снабжены рядом функций для повышения надежности хранения информации, в том числе сквозной защитой данных, защитой от потери питания (PLP) и мониторингом телеметрии.

Оценивая изменения рынка твердотельных накопителей в Украине, стоит отметить, что в ближайшие годы можно ожидать не только роста продаж серверных SSD, но и развития сервисов поддержки их обслуживания, требуемых корпоративными клиентами. Уже сегодня, Kingston обеспечивает свои ключевые модели сервисом оперативной замены HotSwap, позволяющим в случае необходимости заменить вышедший из строя накопитель в течение 48 часов.

Поэтому, уже в следующем году мы увидим много интересных новостей об инновациях, как в продуктах, так и в сопутствующих сервисах для корпоративных клиентов.

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