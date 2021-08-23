Итоги недели: новые ядра Intel; дроны от Qualcomm; боты от Tesla; планшет на HarmonyOS 2

23 августа 2021 г., 3:33

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Пожалуй главным ньюсмейкером уходящей недели можно назвать Intel.

В начале недели компания сделала объявление, что видеокарты Intel на микроархитектуре Xe HPG будут выпускаться под маркой Intel Arc. Первое поколение таких продуктов Alchemist, которые появятся в начале 2022 г., будет включать аппаратную трассировку лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также полную поддержку DirectX 12 Ultimate. Во время презентации прозвучала информация о том, далее последуют продукты под кодовыми именами Battlemage, Celestial и Druid. Кроме того, отмечалось, что решения будут представлены как для десктопов, так и ноутбуков.

Спустя пару дней появилась информация, что Intel намерена закрыть направление RealSense, подтвержденная компанией. «Мы сворачиваем наш бизнес RealSense и переводим специалистов, технологии и продукты в области компьютерного зрения на продвижение инновационных направлений, которые лучше поддерживают наш основной бизнес и стратегию IDM 2.0», - заявил представитель Intel. Компания RealSense была основана в 2015 году и предлагала технологии измерения расстояния до объектов и их отслеживания для использования в автономных дронах, роботах, устройствах дополненной и виртуальной реальности.

В четверг компания провела Intel Architecture Day 2021 на котором представила ряд новшеств и в частности две новые микроархитектуры x86-ядер и первую производительную гибридную архитектуру с их использованием Alder Lake. Микроархитектура ядра Efficient (ранее Gracemont), разработана для энергоэффективной производительности и оптимальной разгрузки фоновых задач в режимах многозадачности. По уверениям производителя, это самая энергоэффективная x86-микроархитектура Intel - E-ядро работает в широком диапазоне частот и экономит энергию за счет пониженного напряжения питания, обладая при этом резервом для наращивания частоты и увеличения производительности под более тяжелыми нагрузками. По сравнению с наиболее распространенной процессорной микроархитектурой Skylake, ядро Efficient в однопоточном режиме обеспечивает на 40% большую производительность при том же уровне энергопотребления. Четыре физических ядра Efficient обеспечивают на 80% больше производительности при меньшем энергопотреблении, чем четыре потока двух физических ядер Skylake. Новая микроархитектура ядра Performance (ранее Golden Cove), дает снижение задержек и повышение производительности в однопоточных приложениях. Сообщается о росте производительности до 19% при тестах по сравнению с архитектурой Intel Core 11 поколения (Cypress Cove). Архитектура Alder Lake станет первой гибридной архитектурой компании, в которой впервые интегрированы два типа ядер – Performance и Efficient, она будет по технологическому процессу Intel 7. Для эффективной и бесперебойной работы вычислительных ядер с операционной системой разработан Intel Thread Director, отслеживающий низкоуровневую телеметрию о состоянии ядра и сочетании инструкций вычислительного потока, позволяя операционной системе размещать нужный поток в нужном ядре в нужное время.

Одним словом то, что на платформе arm используется уже не один год дошло наконец-то и до x86, только вот нынешних производственных возможностей TSMC у Intel не будет еще минимум два года.

Раз уж заговорили про TSMC и контрактное производство - GlobalFoundries собралась на биржу. Ранее проходила информация о том, Intel рассматривает вариант поглощения GlobalFoundries и ведет переговоры с крупнейшим акционером компании Mubadala Investment. Однако потом компания открестилась от слухов о том, что планируется продажа ее активов. Наблюдатели отмечают, что в ходе IPO GlobalFoundries могут оценить в 25 млрд долл.

Если Intel сворачивает неосновные направления, то Qualcomm — расширяет бизнес на новые территории. На днях компания выпустила платформу управления дронами на базе сетей 5G. Как отмечается, решение Qualcomm Flight RB5 5G Platform позволяет ускорить разработку дронов для коммерческих, корпоративных и промышленных нужд, а также реализовать все преимущества технологий, объединяемых понятием «intelligent edge». Представленная платформа построена на базе процессора Qualcomm QRB5165 и разработок компании в области Интернета вещей.

Тем временем Nvidia представила финансовые результаты за второй квартал и сообщила о том, что смогла нарастить квартальную выручку на 68% до 6,51 млрд долл. Сообщается также о чистой прибыли в 2,3 млрд долл., или 94 цента на акцию. Доход от GPU вырос на 87% до 3,9 млрд долл. Выручка от компьютерных и сетевых решений увеличилась на 46% до 2,6 млрд долл. Решения для центров обработки данных увеличилась на 35% за год до 2,37 млрд долл.

Cisco представила финансовые результаты за четвертый квартал и год в целом. Прибыль компании на акцию без учета GAAP за 4 квартал составила 84 цента при выручке в 13,1 млрд долл., увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полный финансовый год доход составил 49,8 млрд долл., увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Cisco в прошедшем квартале по направлению ПО и сервисов составила 4 млрд долл. и 15 млрд долл. за год.

На уходящей неделе Cisco Systems также объявила о намерении приобрести компанию Epsagon. Финансовые условия сделки не разглашаются. Однако, как сообщает израильское издание Global, речь идет о сумме в 500 млн долл. Epsagon, разрабатывает системы мониторинга работы приложений и была основана в Тель-Авиве в 2018 г., а сейчас ее штаб-квартира расположена Нью-Йорк. По мнению наблюдателей, одна из особенностей, которая, вероятно, привлекла внимание Cisco, работа с Kubernetes.

О покупке активов сообщила и Adobe, компания приобрела Frame.io, разработчика облачного ПО для совместной обработки видео, за 1,275 млрд долл. Этот шаг явно направлен на укрепление направления Creative Cloud, которое приносит Adobe основную часть доходов — до 60%.

Siemens поглотила компанию за 550 млн евро голландскую Sqills, поставщика SaaS-решений для инвентаризации, резервирования и продажи билетов. Как отмечается, Sqills дополнит портфель программного обеспечения Siemens Mobility для предоставления клиентам предложений MaaS (мобильность как услуга).

Не обошлось на уходящей недели и без локальных объявлений M&A. «Антимонопольный комитет Украины» разрешил ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone) купить контрольный пакет (99,99%) акций ЧАО «Фарлеп-Инвест» (Vega Telecom). «Выход на рынок фиксированной связи станет для Vodafone одним из стратегических приоритетов на ближайшие два года», заявила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

А теперь о продуктовых анонсах.

Во вторник Google анонсировал бюджетный Pixel 5a - несколько улучшенную версию прошлогоднего Pixel 4a 5G, с более емкой батареей (вместо 3885 мА·ч теперь 4680 мА·ч), чуть большим экраном (увеличен с 6,2 до 6,34 дюймов), а также пыле- и влагозащитой по стандарту IP67. Аппарат поддерживает 5G, но не самые быстрые сети 5G mmWave и имеет тот же процессор Qualcomm среднего уровня, что предшественник (Snapdragon 765G). Google явно копирует тот же подход, что и у Apple — представленный аппарат будет напрямую конкурировать с iPhone SE, который также стоит 449 долл. (с тем же объемом памяти в 128 ГБ).

Huawei представила в Украине планшет MatePad 11. Это первый планшет компании, дисплей которого поддерживает частоту обновления 120 Гц. Аппарат работает на базе HarmonyOS 2, а мультиэкранное взаимодействие отныне поддерживает пару планшет-ПК в трех режимах. Есть режим, позволяющий пользователям передавать текстовые файлы, изображения и документы простым «перетаскиванием». Новый MatePad 11 совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения, имеющим сверхнизкое время отклика и поддержку 4 096 уровней чувствительности к давлению. В общем, Huawei постаралась, посмотрим как воспримут новый продукт покупатели.

Илон Маск совершенно неожиданно на специальном мероприятии Tesla AI Day представил публике новую разработку компании - робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого планируется представить уже в следующем году. Высота робота составит около 173 см, при массе 57 кг. Он будет ходить со скоростью 8 км/ч, на что Маск иронично отметил, что от него можно будет легко убежать в случае чего.По словам главы Tesla, робот должен помочь решить вопрос нехватки рабочих рук, кроме того аппарат сможет выполнять «рутинные и скучные дела», и снять эту нагрузку с его владельцев. В основе робота, как отмечается, лежат разработки, которые Tesla уже применяет в своих автомобилях. В частности вычислительная система FSDC, датчики, которые уже используются в электромобилях для автономного вождения, а также несколько десятков сервоприводов.

Ну, и в заключение про Facebook. Федеральная торговая комиссия США не унимается и пошла на второй круг с иском требующим отделить Instagram и WhatsApp от Facebook. FTC сообщает, что исправленная версия иска содержит «подробную статистику, показывающую, что Facebook занимала доминирующую долю на рынке персональных соцсетей США». Также представлен новый обзор доводов, что Facebook нарушает антимонопольное законодательство. Также компания обвиняется в наложении несправедливых ограничений на разработчиков приложений, встраиваемых в её социальную сеть. Похоже, назревает что-то масштабное.

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