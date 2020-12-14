Итоги недели: корейская Boston Dynamics; лучшие IPO 2020-го; Uber без собственного автопилота; Nutanix с новым СЕО; Seagate ставит на RISC-V; у SK Hynix 176-слойный чип

14 декабря 2020 г., 3:16

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Уходящая неделя приняла эстафету от предыдущей по направлению громких покупок компаний, пусть и не столь масштабных, но не менее звучных. Ну, и плюс еще масса других новостей.

SoftBank официально сообщила, что Hyundai Motor Group согласилась приобрести ее у нее Boston Dynamics. Общая сумма сделки оценивается в 1,1 млрд долл. Себе японцы оставили долю в 20%, на всякий случай. Слухи об этой сделке появились еще месяц назад. По заявлению корейской компании, сделка должна позволить ей занять лидирующее положение в сегменте робототехники, производитель делает еще один шаг на пути к стратегическому преобразованию в поставщика интеллектуальных мобильных решений. Boston Dynamics в прошедшем июне начала продажи своего первого коммерческого робота Spot и с тех пор продала сотни устройств предприятиям в различных отраслях. Стоит отметить, что Hyundai Motor Group стал уже третьим владельцем Boston Dynamics, которая была основана в 1992 году. Семь лет назад ее приобрела Google, однако в 2017 г. поисковый гигант продал этот актив инвестиционной группе SoftBank.

Неизвестно смог ли что-то заработать Масайоши Сон на сделке с Hyundai, но вот на IPO сервиса DoorDash вложения выросли в 17 раз. Специальный фонд Vision Fund, принадлежащий его компании SoftBank, вложил в сервис доставки 680 млн долл., полученная же доля после выхода на биржу этого сервиса доставки еды оценивается уже в 11,5 млрд долл. Акции DoorDash в среду начали котироваться на NASDAQ и в первый же день на 85% выше их предварительной оценки. В результате капитализация стартапа подпрыгнула до 60,2 млрд долл. И это при том, что сервис пока работает лишь на территории трех стран - США, Канады и Австралии. А ведь еще в начале прошедшего лета компанию оценивали в 16 млрд долл. после очередного раунда финансирования. В 2018 г. рыночная стоимость DoorDash оценивалась в 7 млрд долл. Компания была запущена в 2013 году в Сан-Франциско, Каліфорнія, США, на базе уже год до того развивавшегося сервиса PaloAltoDelivery.com, который стартовали бывшие студенты Стэнфордского университета. Во время подготовки к IPO стало известно, что DoorDash за первые 9 месяцев текущего года заработала 1,9 млрд долл. Это заметно больше, чем за тот же период в 20019 г. - 587 млн долл. По мере роста доходов сервис также сократил чистый убыток до 149 млн долл. с прошлогодних 533 млн долл.

На уходящей неделе был еще один шумный выход на биржу. Airbnb, предоставляющая сервис аренды жилья 10 декабря провела первичное размещение и ее акции выросли почти вдвое - на пике они стоили 152,21 долл., а капитализация превысила 100 млрд долл. Однако к концу недели она все же уменьшилась до 82 млрд долл. В 2017 г. после очередного раунда инвестирования Airbnb оценивали в 31 млрд долларов. Правда, из-за разразившейся пандемии этот показатель снизился до 18 млрд долл. Карантин и запреты на поездки по миру заметно повлияли на бизнес Airbnb, в октябре стало известно, что убытки компании с начала года достигли 697 млн долл. было уволено до четверти персонала. Но учредители все же рискнули и провели IPO. Ожидается, что в результате выхода на биржу компания получит не менее 3.5 млрд долл. Интересно, что в числе конкурентов Airbnb в проспекте на IPO перечисленные следующие компании - Booking, Expedia, Google, TripAdvisor, Craigslist, и плюс к этому сети отелей Marriott, Hilton и др.

Если же вернуться к покупкам компаний, то стоит упомянуть в первую очередь сделку Cisco. Компания покупает IMImobile за 730 млн долл. Cisco уверена, что соглашение приведет к созданию предложений Customer Experience as a Service (CXaaS), призванных улучшить обслуживание клиентов за счет сквозного управления взаимодействием с ними. Лондонская компания IMImobile, основанная в 2000 году, является поставщиком решений по управлению взаимодействием с клиентами на различных устройствах, с использованием социальных сетей, мессенджеров и голосовых приложений.

AspenTech поглотила Camo Analytics, одного из ведущих поставщиков услуг промышленной аналитики со штаб-квартирой в Осло. Компания была основана в 1984 году норвежскими учеными с целью использовать аналитику для повышения качества продукции и производственных процессов в различных отраслях. Линейка AspenTech пополнится новыми решениями на основе процессно-аналитической технологии и технологии общей эффективности оборудования.

Uber на днях сообщила, что подразделение беспилотных автомобилей компании, Advanced Technologies Group, будет приобретено конкурентом из этого сегмента - компанией Aurora. Финансовые детали сделки не сообщаются, но наблюдатели оценивают сделку в 4 млрд долл. Стоит отметить, что подразделение ATG еще в апреле 2019 г. оценивалось в 7,25 млрд долл., когда Softbank, Denso и Toyota приобрели в нем долю. В целом ожидается, что инвесторы и Uber будут владеть 40% акций Aurora. Интересно, что этот стартап был основан в 2016 г. Стерлингом Андерсоном, который до этого два года возглавлял проект автопилотных систем в Tesla. Сооснователь и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик рассматривал автономное вождение как важную инвестицию и делал серьезную ставку на это направление. Но ATG оказалась слишком долгим и затратным проектом. В течение года, с начала пандемии руководство Uber прилагало усилия, чтобы сократить убытки, продажа ATG - один из подобных шагов.

Nutanix в эти дни ничего не продавала и не приобретала, но сообщила о назначении, нового президента и CEO. Сооснователь компании Дирадж Пандей покинул эти посты, их занял Раджив Рамасвами. Вновь назначенный руководитель начал карьеру в IBM почти 30 лет назад, а затем занимал руководящие должности в Nortel, Cisco, Broadcom и VMware. Интересно, что Nutanix он пришел с поста главного операционного директора по продуктам и облачным сервисам VMware.

На уходящей неделе было несколько новостей, связанных с автопромом. Третья - BMW расширила контракт с Amazon Web Services. «Мы хотим перейти от подходов, основанных на интуиции, на решения, базирующихся на данных», - заявил Кай Демтродер, вице-президент по преобразованию данных в BMW. В рамках намеченного сотрудничества компания перенесет данные своих бизнес-подразделений и операций из более чем ста стран в облако AWS и обучит более 5 тыс. разработчиков ПО соответствующим технологиям.

Тем временем Cloudflare, компания-провайдер веб-инфраструктуры, совместно с Apple предложила новый интернет-протокол. Получивший название Oblivious DNS over HTTPS (ODoH), он защищает пользователей от тех серверных операторов, которые используют или продают персональные данные клиентов без их ведома. Шифрование не позволит владельцу прокси-сервера читать сообщения, сопровождающие запрос. В свою очередь, DNS-сервер сможет читать сообщения, но не будет видеть, откуда они поступают.

Apple несколько неожиданно в среду представила новый продукт - беспроводные наушники в полноразмерном формате AirPods Max. Как отмечается, в наушниках установлены чипы H1 и используется специальное ПО, позволяющее вывести процедурное аудио на новый уровень. AirPods Max оснащены адаптивным эквалайзером и системой активного шумоподавления, поддерживают «Прозрачный режим» и пространственное аудио. Сразу после анонса, несмотря на высокую цену - 549 долл. - срок доставки по заказу AirPods Max увеличился до трех недель. Спрос на них, явно, превысил ожидания производителя.

Согласно анализу специалистов JP Morgan превышение спроса отмечается и на старшие модели новых смартфонов Apple. Срок поставки iPhone 12 Pro вырос в среднем до 27 дней в нескольких регионах, что является одним из самых долгих сроков выполнения заказа. При этом на более дешевые iPhone 12 mini и iPhone 12 спрос отмечается умеренный.

Судя по всему на волне растущих заказов со стороны Apple в ноябре консолидированная выручка Foxconn Electronics (Hon Hai) выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,1% в годовом сравнении до рекордного уровня в 24 млрд долл. Производитель также активно наращивал выпуск сетевого оборудования и аппаратных платформ для ЦОД.

Несколько удивила на уходящей неделе Seagate, сообщившая о создании двух процессоров на базе открытой платформы RISC-V, в период, когда практически вся индустрия делает ставку на arm. Отмечается, что высокопроизводительный процессор уже построен на базе кристалла с поддержкой RISC-V, и его работа проверена в жестких дисках. За последний год Seagate выпустила почти миллиард процессоров, и как отмечается, благодаря таким объемам производства компания приобрела огромный опыт в проектировании систем на кристалле. Как сообщается, по сравнению с существующими решениями, высокопроизводительное ядро обеспечивает трехкратное увеличение производительности для критических рабочих нагрузок жесткого диска в реальном времени.

SK Hynix заявила о начале поставок тестовых образцов новых 176-слойных чипов памяти, изготовленных по технологии 4D NAND TLC. Это уже третье поколение разработки - по началу в 2018 г. было 96 слоев. По заверениям корейского производителя, новые чипы имеют самую высокую плотность в индустрии и позволяют достичь прироста продуктивности на 35%. Кроме того, скорость чтения ячеек удалось увеличить на 20%, а скорость передачи данных - на 33%, до 1,6 Гбит/с. Сообщается, что компания готовит 176-слойные чипы емкостью 1 Тб. А поставки коммерческих продуктов на базе новых чипов 4D NAND 512 Гб начнутся уже летом 2021 г.

Ну, и в заключение новость из Поднебесной. Группа ученых из Китайского научно-технического университета разработала прототип квантовой вычислительной машины "Цзючжан", который обладает самой высокой производительностью из ныне разработанных систем. Похоже, спор между Google и IBM о квантовом превосходстве пока выигрывает Китай. При этом еще и китайская разработка не требует специальных термоусловий и может работать при комнатной температуре. В прикладном контексте пока, правда, не все так гладко, но это лишь вопрос времени.

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