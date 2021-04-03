iPhone по контракту за $400?

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Vodafone Retail, дочерняя структура оператора связи «Vodafone Украина», уже четвертый год развивает сеть монобрендовых магазинов электроники. В рамках онлайновой пресс-конференции руководители компании рассказали о том, как повлияла на бизнес пандемия и поделились планами на перспективу.

Открыла мероприятие Елена Мироненко, директор Vodafone Retail, которая заняла эту должность в октябре 2020 г. Ранее она три года руководила направлением массового рынка «Vodafone Украина» и отвечала за каналы продаж. На новом посту ее основной задачей является управление операторской розничной сетью в резко изменившихся условиях.

Изначально стратегия развития Vodafone Retail предусматривала достаточно агрессивное расширение сети, и на пике количество входящих в нее магазинов достигало шести сотен. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы и вынуждает бизнес адаптироваться к новым реалиям. Поток посетителей в «кирпичных» магазинах снизился, в тоже время люди стали активнее покупать в Интернете. Поэтому было принято решение до лучших времен уменьшить количество торговых точек и сфокусироваться на развитии онлайн-канала.

На сегодня розничная сеть Vodafone включает около 500 салонов. По словам Елены Мироненко, дальнейшее сокращение пока не целесообразно. Поскольку мировые исследования показывают, что с ослаблением пандемии покупатель вернется в магазины. Для большинства тактильные ощущения и возможность непосредственно ознакомиться с товаром являются важной частью процесса. К тому же, многие потребители все еще относятся к онлайн-шоппингу с определенной долей скепсиса и отдают предпочтение традиционному формату, как более безопасному и надежному.

В связи с этим одной из задач на 21-22 гг. является построение гомогенной сети Vodafone из собственных магазинов оператора и франчайзинговых партнеров, которая будет соответствовать единым стандартам по ассортименту и качеству обслуживания. Чтобы клиент мог получить одинаковый уровень сервиса независимо от владельца конкретной торговой точки.

Между тем, по итогам 2020 г. доля онлайн-продаж выросла впятеро и достигла 20% в общем объеме сбыта Vodafone Retail. «Карантинные ограничения существенно изменили рынок. В 2020 г. мы сфокусировались на продажах через наш интернет магазин: расширили ассортимент, усовершенствовали работу с сервисами доставки, оптимизировали ряд внутренних бизнес-процессов», – говорит Елена Мироненко. Едва ли в обозримом будущем онлайн станет основным каналом сбыта, однако омниканальность имеет большое значение.

Еще одной знаковой тенденцией последнего года стал рост региональных продаж в 2,5 раза. В компании это связывают с активным расширением покрытия 4G-сети Vodafone в малых населенных пунктах. Вследствие чего наблюдается значительный всплеск потребления мобильного трафика и все больше абонентов испытывают потребность в современных устройствах.

По сути это полностью соответствует назначению монобрендовой сети Vodafone, основными задачами которой является продвижение услуг оператора, смартфонизация населения и стимулирование потребления мобильного интернета. По словам Мироненко, в развитых странах смартфоны продаются либо в операторской рознице, либо в специализированных отделах техноритейлеров, и Украина постепенно движется в этом направлении. Долю Vodafone Retail на украинском рынке смартфонов она оценивает в 5% (для сравнения, у лидера – 15%). Однако данный показатель неизбежно будет расти, считает Елена, поскольку сам по себе терминал никому не нужен – это лишь средство доступа к услугам оператора, а комплект из устройства и набора услуг выгоднее покупать в монобрендовой рознице.

На сегодня смартфоны занимают примерно три четверти в продажах Vodafone Retail. При этом не менее половины покупателей приобретают смартфон в комплекте со стартовым пакетом и прочими услугами и аксессуарами. Развитие этого направления остается одним из приоритетов и на 2021 г.

Так, есть планы запустить в магазинах Vodafone продажу смартфонов с контрактом и хорошим дисконтом. Правда рассчитывать на новый iPhone за 400 долл., как в США, отечественному потребителю пока еще не приходится, учитывая крайне низкий ARPU. Ведь чтобы иметь возможность субсидировать устройства премиального класса, оператор должен получать с абонента соответствующий доход. Для сравнения, среднее АRPU в США составляет около $50, а в Украине – $3. Однако предложить по контракту модели сегмента средний-минус или средний отечественные операторы, по мнению Елены Мироненко, смогут.

В ходе онлайн общения была также поднята годами не теряющая актуальности тема неофициальных поставок мобильных устройств в нашу страну. Как отметил Михаил Иванцов, директор по маркетингу Vodafone Retail, отвечая на вопрос журналистов, в целом доля серого импорта смартфонов оценивается примерно в 30-35%. Однако в отдельные периоды она может достигать и вдвое большей величины. К тому же, ситуация сильно зависит от конкретного бренда. Некоторые вендоры активно работают на рынке и с рынком. Их официально завезенные устройства, сопровождаемые нормальной гарантией и сервисом, доступны по конкурентным ценам и естественно потребители отдают предпочтение «белому» товару. В тоже время у других марок три четверти продукции попадают в нашу страну непрямыми путями.

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