Інфраструктура як сервіс: як обрати IaaS-провайдера

4 ноября 2022 г., 17:56

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Як прогнозує Gartner, наступного року світові витрати на публічні хмари досягнуть 591,7 млрд дол., причому з них майже 150,1 млрд дол. припаде на інфраструктуру як послугу - зростання IaaS становитиме 29,8%.

Інтерес до хмар підігрівають численні кейси, в яких бізнес зміг оптимізувати витрати на IT-інфраструктуру, зробити її гнучкою і масштабованою, краще підготуватися до сплесків навантаження. І це результати не стільки міграції в хмару, скільки правильного вибору провайдера послуги.

Витрати на віртуальну інфраструктуру зростають, але при цьому компанії шукають доступні варіанти розміщення даних і не хочуть збільшувати витрати на розгортання та підтримку IT-інфраструктури. Але перш ніж порівнювати ціни, варто спочатку оцінити надійність хмарних провайдерів за сімома критеріями.

Відмовостійкість

Безперервність виконання бізнес-процесів, фінансові результати і навіть репутація компанії часто залежать від того, чи може вона убезпечити дані і забезпечити до них безперебійний доступ. Це залежить від параметрів дата-центру, послугами якого користується ваш провайдер.

Для оцінки відмовостійкості (Tier) використовують класифікацію зі стандарту Uptime Institute, де дата-центри розділили на чотири групи залежно від способів резервування даних.

Tier I - базова інфраструктура без резервування (N). Якщо виходить з ладу один компонент, дані буде втрачено. Дата-центри Tier I ненадійні та не актуальні.

Tier II - інфраструктура з мінімальним резервуванням інженерних систем, коли використовуються додаткові елементи в системах кондиціонування і безперебійного живлення (N+1). Завдяки невеликій надмірності клієнти дата-центру менше страждають від неполадок устаткування, однак у разі серйозних помилок дані можуть бути загублені, а для профілактичного обслуговування потрібно буде відключити всі системи.

Tier III - інфраструктура, в якій завдяки подвійному резервуванню (2N) можна проводити планові роботи без відключення навантаження. Усі інженерні компоненти та лінії живлення продубльовані. Якщо щось зламається або потрібно буде провести планове обслуговування інфраструктури, дані клієнтів залишаться доступними.

Tier IV - повністю відмовостійка інфраструктура (2N+1). Інженерні системи не тільки продубльовані, а й містять по ще одному додатковому компоненту, тому ймовірність втрати даних наближається до нуля.

Класифікація, яку розробили в Uptime Institute - не єдина. Ба більше, 90% європейських дата-центрів не сертифіковані на відповідність критеріям Tier III і Tier IV, хоча за фактом їм відповідають. З 2016 року в ЄС ухвалено новий стандарт оцінки надійності ЦОД, який підтверджується сертифікатом EN 50600. Його отримують майданчики з резервуванням не нижче N+1, що відповідають міжнародному стандарту ISO 27001 з інформаційної безпеки та стандартам менеджменту якості ISO 9001.

Послуги та сервіси

Звертайте увагу на функціональність, яку пропонує провайдер: крім кількості процесорних ядер, обсягe пам'яті та місткості сховища, важливою є наявність SLA за технічними характеристиками віртуальних машин, кількість операцій вводу-виводу за секунду і пропускна здатність мережевих портів.

Корисним буде інструментарій для резервування та аварійного відновлення даних, DNS-хостинг, публічний API, засоби захисту від мережевих атак, системи моніторингу доступності сервіси в режимі 24/7. Якщо в пріоритеті надійність, вибирайте хмарного провайдера з двома і більше територіально розподіленими дата-центрами, щоб знизити ризики. Якщо не готові повністю відмовитися від своїх серверів, вивчіть перспективи та переваги гібридної хмари. А якщо ваші застосунки збирають і зберігають великі обсяги неструктурованих даних, розгляньте можливість укласти договір із провайдером, у якого є об'єктне сховище.

Безпека

Дізнайтеся, як буде захищена ваша інфраструктура на фізичному та програмному рівнях. В IaaS захист даних лягає і на клієнтів, і на провайдера. Останній не створює віртуальні машини, а надає віртуальні потужності для розгортання клієнтських бізнес-додатків. Відповідно, провайдер не контролює самі дані, але захищає середовище віртуалізації, робочі місця адміністраторів, забезпечує роботу антивірусів і актуалізацію антивірусних баз, регламентує збір і зберігання логів. На рівні хмари провайдер також відповідає за оновлення ПЗ, пошук і усунення вразливостей. На фізичному рівні - резервує основні вузли своєї інфраструктури, обмежує доступ до дата-центру, встановлює охоронну сигналізацію і камери відеоспостереження.

Додатковою перевагою буде розміщення потужностей провайдера у великому європейському дата-центрі (Німеччина, Нідерланди) або в США. Хороша новина: у багатьох західних країнах вилучати обладнання з дата-центру можна тільки рішенням суду. Однак, обираючи відповідну юрисдикцію, враховуйте, що більша відстань між клієнтами і фізичним дата-центром збільшує затримки, що може бути критичним для деяких застосунків - наприклад, онлайн-ігор, стримінгових сервісів, служб доставки.

Наприклад, дані клієнтів компанії Colobridge зберігаються в дата-центрах найкращих світових ЦОД-операторів Equinix і KDDI Telehouse, розташованих у європейській IT-столиці - німецькому місті Франкфурт-на-Майні. Їхні інженерні інфраструктури та системи безпеки відповідають стандартам Tier III+ (у деяких гермозонах Tier IV), а гарантія доступності становить понад 99,99%.

Гарантіями безпеки також вважається відсутність єдиної точки відмови в дата-центрі, інструменти моніторингу 24/7, міжнародні сертифікати ISO/EIC, чітко сформульовані в SLA гарантії щодо електроживлення, охолодження та каналів передачі даних (в ідеалі - 99,99% і вище).

Високий рівень сервісу корпоративного провайдера Colobridge підтверджують міжнародні сертифікати ISO 9001:2008 та ISO/IEC 27001:2005.

Оплата

Розгляньте доступні варіанти оплати та їх взаємозамінність - добре, якщо є можливість вибору. Ознайомтеся з вимогами до оплати рахунків: іноді гроші можна перераховувати і в іноземній, і в національній валюті.

Багато хмарних провайдерів уже використовують модель Pay-as-You-Go - оплата за фактичним споживанням, коли клієнти оплачують тільки фактично спожитий обсяг потужностей. Це зручно і справедливо на відміну від оплати за фіксовану кількість ресурсів, коли неважливо, користуєтеся ви ними в повному обсязі чи ні.

Тестування

Під час безкоштовного тестового періоду ви маєте зрозуміти, як хмара справляється з різними навантаженнями, поспілкуєтеся з фахівцями підтримки та зможете оцінити витрати. Якісно протестувати послугу не завжди виходить за два-три дні, але цілком реально за тиждень. Тому в пріоритеті ті провайдери, які дають змогу тестувати хмарну інфраструктуру принаймні протягом семи днів і готові подовжити цей термін, якщо клієнту потрібно трохи більше часу.

Підтримка

Ви завжди можете розраховувати на базову техпідтримку в телефонному режимі, але наскільки вона якісна і в якому режимі - краще дізнаватися із зовнішніх джерел, наприклад, клієнтських відгуків. Важливо, щоб ви отримували допомогу в режимі 24/7, рідною мовою і кількома каналами зв'язку: телефоном, електронною поштою або через форму зворотного зв'язку. Деякі провайдери створюють велику базу готових запитань і відповідей, де інформацію можна отримати без звернення до підтримки, або запускають чат-ботів у популярних месенджерах, які реагують на проблеми швидше за живих операторів.

Дізнайтеся, які додаткові послуги можна отримати в обраного провайдера. Можливо, його фахівці повністю перенесуть дані в хмару і зможуть адмініструвати вашу інфраструктуру надалі. Уточніть вартість таких послуг - це може бути дешевше, ніж наймати в штат інженера.

Клієнти

Перелік публічних клієнтів та їхні успішні кейси визначають рівень довіри до хмарного провайдера. Якщо в списку є лідери ринку, то і ви можете використовувати інфраструктуру IaaS на тих самих потужностях.

Наприклад, з дата-центрами, на потужностях яких розташовуються віртуальні машини клієнтів Colobridge, співпрацюють Adobe, IBM, Yahoo, Amazon, Google і Microsoft.

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