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CES 2022 все больше становится виртуальной - Intel, Google не поедут в Лас-Вегас

24 декабря 2021 г., 12:23

В начале января состоится традиционная выставка CES 2022, которую планировалось провести в том числе и с живым участием компаний, не только в онлайн-формате.

Однако все больше компаний переходят свое присутствие на выставке в виртуальный режим из-за очередного обострения ситуации с коронавирусом в США.

Ранее об отказе участвовать оффлайн сообщили Amazon, Meta, Twitter, Pinterest.

Вчера стало известно о том, что подобное решение приняли Intel и Google.

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