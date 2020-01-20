Huawei активнее перетягивает разработчиков мобильных приложений

20 января 2020 г., 16:45

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В эпоху post-Google, как ее назвали некоторые наблюдатели, компания Huawei выпустила набор сервисов HMS Core 4.0, который должен позволить разработчикам приложений повысить эффективность и скорость разработки приложений, а также улучшить их монетизацию.

Как отмечается, HMS (Huawei Mobile Services) Core — это платформа, которая обеспечивает широкую базу открытых API экосистемы Huawei и способствует лучшей организации бизнес-процессов при создании приложений благодаря инструментам для их разработки и тестирования. Существующие сервисы Account Kit, Push Kit, Wallet Kit, Analytics Kit, Drive Kit и Game Service уже показали свою стабильность.

Обновленная версия HMS Core 4.0 представляет расширенный набор сервисов. Представленные сервисы ML (Machine Learning) Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager, Fast Identity Online, Site Kit, Quick App, WisePlay, Health Kit и Identity Kit являются новейшими разработками, в которых использованы элементы Chipset-Device-Cloud, и дополняют многофункциональный инструментарий разработчиков.

Производитель отмечает, что HMS создает синергию между возможностями Chipset-Device-Cloud, это повышает производительность устройства до максимального уровня и оптимизирует энергопотребление. Все это достигается с помощью полного набора открытых API-интерфейсов HMS Core, инструментов интегрированной среды разработки и полностью функциональной платформы для разработки и тестирования приложений.

Благодаря универсальной операционной поддержке, HMS Core позволяет ускорить разработку качественных приложений с широким набором базовых сервисов. Это устраняет сложности в разработке, благодаря чему разработчики могут сократить расходы и сосредоточиться на инновациях.

В настоящее время в Huawei зарегистрировано более 1,3 млн разработчиков, а к HMS Core подключено более 55 тыс. приложений. Открытость и расширенные инновационные возможности платформы HMS Core способствуют дальнейшему росту этих показателей.

По некоторым сообщениям, Huawei также запустила специальный фонд, размером в 26 млн долл., для стимулирования разработчиков более активного использования HMS.

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