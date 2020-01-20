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В 2019 г. отмечен спад мирового рынка серверов

20 января 2020 г., 16:15

По итогам 2019 г. аналитики из Digitimes Research зафиксировали снижение глобальных поставок серверов на 1,4% «YoY». Более ранние прогнозы говорили о спаде в размере 4-5%, однако хороший результат финальной календарной четверти заставил пересмотреть ранее обнародованные цифры в сторону улучшения.

Тем не менее, уже в нынешнем году ожидается возвращение рынка в плюс за счет значительного спроса сектора ЦОД, в частности со стороны четырех ключевых datacenter-операторов США. Таким образом, позитивная динамика достигнет 6,6% «YoY» и приведет к отгрузке не менее 16,01 млн серверов.

Несмотря на ожидаемое возвращение рынка в плюс традиционные брендовые производители серверов продолжат отчитываться спадом поставок, вследствие чего общий рост рынка в 2020 г. не будет описываться двузначным числом.


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