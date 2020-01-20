Zyxel обновила платформу управления сетью Nebula

20 января 2020 г., 17:25

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Компания Zyxel представила новую существенно переработанную версию своего решения управления сетью предприятия Nebula Cloud Networking Solution.



Как отмечается, помимо стильного и более удобного пользовательского интерфейса в Nebula появился ряд интеллектуальных инструментов управления, а также расширился список поддерживающих это решение устройств. Последние усовершенствования помогут пользователям максимально эффективно задействовать потенциал сетей с облачным управлением.



Представлен «темный режим» (dark mode) для всех интерфейсов Nebula, обеспечивающий более комфортные условия при работе пользователя в ситуациях, когда глаза устают от слишком яркого света от монитора компьютера.



Однако, как подчеркивает компания, усовершенствования не ограничиваются только дизайном пользовательского интерфейса. Разработанная с учетом пожеланий и отзывов пользователей консоль управления теперь предоставляет заметно более широкие возможности настройки ее параметров. Например, можно использовать виджеты в виде карточек и Captive-портал для WiFi и шлюзов.



Добавлены еще несколько новых функций, улучшающих управление из облака и экономящих рабочее время пользователей. Визард теперь поддерживает настройку параметров шлюза, обеспечивая быстрое и легкое конфигурирование сети. Функция Nebula smart engine максимально упрощает корреляцию настроек и событий в масштабе всей сети. Если пользователю необходимо создать виртуальную частную сеть VLAN с гостевым SSID, то Nebula выдаст пошаговые инструкции по настройке интерфейса шлюза VLAN. Кроме того, если для экономии энергии на коммутаторе по расписанию отключается функция PoE, то Nebula не будет оповещать об отключении точек доступа, которые подключены к этому коммутатору и получают от него питание по PoE.



Растущее семейство продуктов Nebula и поддержка WiFi 6

Линейка устройств, поддерживающих Nebula, пополнилась точками доступа WAX650S, NWA110AX и WAX510D. В них используется технология WiFi 6 (802.11ax), а также улучшенная система безопасности, например, поддерживаются фильтры MAC-адресов для каждого SSID, новейший стандарт WPA3 WiFi и динамическое назначение VLAN. Последняя из перечисленных функций, распределяющая пользователей по нескольким VLAN, идеально подойдет крупным учебным заведениям и корпоративным сетям, обеспечивая изоляцию пользователей для более надежной системы безопасности, а также упрощая управление.

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