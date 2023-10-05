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За добу виявлено, вилучено і знешкоджено 397 вибухонебезпечних предметів

5 октября 2023 г., 8:15
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомила, що станом на 4 жовтня протягом доби піротехнічні підрозділи залучалися 154 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 397 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 447 гектара.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 23 тис. 344, Київщині – 8 тис. 910, Донеччині – 8 тис. 306, Миколаївщині – 6 тис. 137, Херсонщині – 8 тис. 024, Чернігівщині – 4 тис. 992, Сумщині – 2 тис. 561, Черкащині – 1 тис. 320.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 438 тис. 610 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 099 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 100 тис. 249 гектар.
 
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.
 

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