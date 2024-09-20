Світові поставки пристроїв для друку знизилися на 1,5% у ІІ кв.

20 сентября 2024 г., 11:45

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Глобальні поставки периферійних пристроїв для друку знизилися на 1,5% в річному обчисленні до майже 19,2 млн одиниць у другому кварталі 2024 року (2Q24). Згідно з новими даними IDC, загальна вартість поставок усіх пристроїв також знизилася на 6,6% у річному обчисленні до 8,9 млрд дол.

Сполучені Штати були одним з провідних регіонів з річним зростанням відвантажених пристроїв на 0,6%, що зумовлено попитом на струменеві пристрої HP Inc. Компанія змогла збільшити продажі таких продуктів завдяки каналам електронної торгівлі та зниженню цін.

Китай, один з найбільших регіонів за кількістю відвантажених пристроїв, продемонстрував найбільший спад (на 3,3% у річному обчисленні) через бюджетні обмеження в комерційному секторі та затримку державних закупівель.

Серед Top5 найбільших компаній, HP Inc., Epson та Pantum продемонстрували зростання відвантажень у ІІ кв. на 0,1%, 4,3% та 11,2% відповідно. HP Inc. продемонструвала значне зростання в Китаї, де поставки зросли на 28,4% у річному обчисленні, тоді як Epson отримала 5,6% приросту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю). Epson також продовжує зростати в освітньому секторі, який має більш високі вимоги до друку для таких цілей, як друк робочих аркушів і тестового паперу.

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