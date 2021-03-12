Google Cloud предложила новый уровень поддержки ответственных нагрузок

12 марта 2021 г., 17:57

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О запуске Mission Critical Services (MCS) для защиты критических рабочих нагрузок, в четверг сообщила Google Cloud. Новая консультативная служба предлагается подписчикам Premium Support и предоставляет им те же концепции и методы, которые Google Cloud использует для поддержки собственной инфраструктуры, улучшения её контроля, измерения и видимости.



Услуга предусматривает регулярные (раз в два года) настройки, обзоры архитектуры и другие текущие проверки. Google заявляет, что мониторингом рабочих нагрузок клиентов MCS, предотвращением инцидентов и смягчением их последствий, занимаются её специалисты самого высокого уровня.



«Если у вас возникнут какие-либо проблемы – 24 часа в сутки и семь дней в неделю – мы за 5 минут развернём боевой оперативный штаб с нашими экспертами», – написал в блоге Джон Джестер (John Jester), вице-президент Google Cloud по клиентскому опыту (CX). Он считает, что новый сервис будет полезен в таких отраслях, как телекоммуникации и электронная коммерция, где даже минута простоя может обернуться миллионами долларов потерянной прибыли.



HSBC – один из первых клиентов MCS – применяет его для поддержки Kinetic, цифрового банковского сервиса для бизнеса.



Во взаимодействии с командой ветеранов программной индустрии, таких как Джестер, глава Google Cloud, Томас Куриан (Thomas Kurian), предпринял много шагов для улучшения корпоративного бизнеса, и, в частности, обслуживания корпоративных клиентов. За прошлый год Google обновила программы «Voice of the Customer», расширила состав консультативных клиентских советов и запустила независимое сообщество клиентов Google Cloud (C2C). Кроме того, компания представила новые решения для оценки соответствия и безопасности, и гарантированные рабочие нагрузки (Assured Workloads) для клиентов в регулируемых отраслях.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

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