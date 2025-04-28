Counterpoint: світові поставки датчиків зображення для смартфонів у 2025 році дещо впадуть

28 апреля 2025 г., 11:45

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Згідно з дослідженням Counterpoint's Smartphone Camera Tracker, світові поставки CMOS-датчиків зображення для смартфонів зросли торік на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 4,4 млрд одиниць завдяки відновленню попиту на кінцевому ринку.

Однак середня кількість камер на один смартфон продовжила знижуватися до 3,7 одиниць торік з 3,8 одиниць у 2023 році, незважаючи на відновлення ринку.

Компанія Sony зберегла лідерські позиції минулого року, дещо збільшивши прибуток у порівнянні з попереднім роком, головним чином завдяки підвищенню прибутковості виробництва та зростанню попиту на смартфони преміум-класу.

Шанхайська компанія GalaxyCore посіла друге місце, збільшивши поставки на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Використовуючи свою економічну перевагу, компанія отримала більше замовлень на Android. Крім того, завдяки переходу на виробничу модель Fab-lite, GalaxyCore значно підвищила конкурентоспроможність своєї продукції. Компанія прискорила запуск датчиків високої роздільної здатності, таких як 50 Мп, та подальше вдосконалення свого продуктового портфоліо.

У 2024 році поставки OmniVision зросли на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, частково завдяки розширенню в популярному сегменті датчиків з роздільною здатністю 50 Мп. Пропонуючи відмінну продуктивність за більш конкурентоспроможною ціною, ніж рішення конкурентів, її продукти, такі як датчик зображення OV50H, отримали значну популярність після запуску і були широко прийняті основними китайськими OEM-виробниками.

Тим часом, SK Hynix планує вийти з ринку фотодатчиків у 2025 році через посилення конкуренції. Цей крок може відкрити нові можливості для зростання часток китайських постачальників, включаючи GalaxyCore та OmniVision.

Counterpoint очікує, що технологічні досягнення, такі як LOFIC і мультиспектральне зображення, а також постійні зусилля OEM-виробників, спрямовані на підвищення продуктивності камер, сприятимуть зростанню ASP. Однак прогнозується, що в 2025 році поставки модулів дещо скоротяться в порівнянні з попереднім роком через проблеми на світовому ринку смартфонів, пов'язані з геополітичною напруженістю і макроекономічною невизначеністю. Триваюче скорочення кількості камер у смартфонах також продовжує стримувати попит на ринку, що розглядається.

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