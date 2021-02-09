Глобальные продажи электромобилей выросли на 39%

9 февраля 2021 г., 14:35

Согласно подсчетам экспертов из Canalys, в 2020 г. на мировой рынок поставлено не менее 3,1 млн электромобилей, что на 39% больше в годовом сопоставлении. Это позволило сравнительно новому сегменту оставить за собой почти 5% рынка новых авто. Что интересно, около 1,3 млн электромобилей разошлось в Китае и Европе, а это в четыре раза больше, нежели в США. В то же время, рынок традиционных легковых автомобилей сократился в годовом выражении на 14%.

Согласно сделанным прогнозам, в 2021 г. электромобили расширят присутствие до 7% — при увеличении продаж на 66% «YoY» будет отгружено свыше 5 млн подобных машин. Уже в 2028 г. будет поставлено свыше 30 млн электромобилей, а в 2030 г. их рыночная доля достигнет половины.

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