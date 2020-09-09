Европейский серверный чип Rhea получит 72 ядра Zeus, поддержку HBM2E и DDR5

9 сентября 2020 г., 17:15

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Экскурсия по офису SiPearl, которую устроили посетившему его местному политику, обернулась утечкой новой информации об экономичном и высокопроизводительном серверном чипе, разрабатываемом этой компанией при поддержке Европейской процессорной инициативы (EPI).

На фотографии офиса SiPearl, опубликованные в Твиттер-эккаунте Александры Дюбланш (Alexandra Dublanche), вице-президента по экономическому развитию региона Иль-де-Франс, попал плакат с планом серверной системы-на-чипе (SoC) Rhea, на котором можно увидеть неизвестные ранее детали.

Там, в частности, можно различить 72 процессорных ядра и 68 срезов ячеистой (mesh) сети кэша L3, окружённыx различными блоками, метки которых слишком малы, чтобы их можно было разобрать. SiPearl ранее подтвердила, что в проекте используются лицензируемые у Arm новые ядра Neoverse «Zeus», которые приходят на смену ядрам Neoverse N1 Ares, применяемым в серверных SoC Arm, таких как Graviton2 от Amazon или Altra от Ampere.

Помимо количества ядер, на снимке видно, что в конструкции Rhea предусмотрена высокоуровневая гибридная подсистема памяти с контроллерами 4x HBM2E и 4–6 контроллерами DDR5. Она сможет обеспечить чрезвычайно высокую пропускную способность для всех многочисленных ядер Rhea, но позволяет вернуться к обычным модулям DIMM, чтобы иметь возможность уменьшать ёмкость памяти.

Агрессивная подсистема памяти с включением HBM2E указывает на то, что компания стремится к достижению весьма высоких показателей производительности, по примеру Fujitsu разрабатывая ЦП с продвинутой памятью HBM.

Линейка процессоров Rhea должна выйти на рынок в следующем году. SiPearl ранее указывала, что эти чипы проектируются в расчёте на 6-нанометровый техпроцесс TSMC N6, однако на снимке в Twitter обозначено — TSMC N7. Наблюдатели полагают, что это промежуточная модификация проекта, и что компания все же рассчитывает использовать для выпуска коммерческих процессоров технологию N6.

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