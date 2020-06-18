Dell обновляет рабочие станции Precision

0

Tweet

Украинское представительство Dell провело онлайновую презентацию новых рабочих станций серий Precision 3440 SFF и 3640 Tower.

Представивший новинки Алексей Кононенко, руководитель направления клиентских решений Dell EMC в UCiS, коротко напомнил историю развития направления бизнеса рабочих станций Dell. Эти системы появились в линейке производителя еще в 1997 году, и с тех пор компания активно расширяет ее различными нововведениями. Достаточно вспомнить впервые выпущенную производителем в 2001 г мобильную рабочую станцию. А в нынешнем в его номенклатуре впервые появились легкие и тонкие 17-дюймовые устройства.

Выступающий сообщил, что Dell занимает прочные позиции на рынке рабочих станций. Примечательно, что в двух его сегментах (башенных и SFF-устройствах, Small Form Factor) компания лидирует, а в третьем – ультра-компактном (USFF) до сих пор не была представлена, но планирует выпустить для него свое решение Precision 3240 семейства Compact уже в сентябре нынешнего года. Одной из причин такой задержки с выпуском соответствующих платформ является отсутствие их индустриальной стандартизации. Но с другой стороны, этот сектор сегодня один из наиболее быстро растущих. Кроме того, по мере наращивания производительности аппаратной платформы, наблюдается миграция из полноразмерной башенной категории в SFF. А в конце 2019 года Dell стала лидером SFF-направления. При этом в башенной категории производитель уже давно занимает первую строчку рейтинга, поскольку относящиеся к ней устройства производителя отличаются наилучшим соотношением цены и производительности, как отмерил выступающий.



Алексей Кононенко представил новые рабочие станции Dell Precision 3440 SFF и 3640 Tower

Алексей Кононенко также остановился на тенденциях рассматриваемого сегмента. В последнее время в нем получили широкое распространение технологии искусственного интеллекта и виртуальная реальность. Поэтому Dell предлагает как продукты, сертифицированные для VR, так и платформы для задач машинного обучения. Последние получили специальную маркировку “AI ready”. Комплексные решения для разработчиков в сфере ИИ с предустановленной ОС Ubuntu 18.04 Bionic Beaver и пакетами CUDA Toolkit и miniConda станут доступны уже в ноябре.

Переходя к нововведениям, реализованным в платформе Precision 3440 Small Form Factor, выступающий обратил внимание на использование здесь процессоров Intel 10-ого поколения Comet Lake Core i3, i5, i7, i9, а также чипов семейства Xeon W, способных вместить до 10 ядер. Был также увеличен объем оперативной памяти до 128 ГБ с поддержкой максимальной тактовой частоты 2933 МГц. В платформе предлагается выбор профессиональной графики до Nvidia Quadro P1000 или AMD Radeon Pro WX3200.

Поскольку производительность новой процессорной платформы выросла, особенно в многопоточных задачах, при выборе решения для замещения устройств предыдущего поколения можно устанавливать процессор с меньшим индексом без потери общей производительности. Например, Core i7 10-ого поколения позволяет справляться с задачами на том же уровне, что Core i9 девятого. При этом стоимость платформы оказывается несколько меньше.



Среди преимуществ серии Dell Precision 3440 SFF – новая процессорная платформа Intel Core 10-ого поколения

Стоит также обратить внимание на увеличение поддерживаемых твердотельных накопителей M.2 NVMe SSD, их может быть теперь два, в комплекте с ними возможна установка SSD объемом до 6 ТБ. Есть у новинки и такая интересная функциональность, как монтаж вместо оптического привода съемного 2,5-дюймового накопителя DataPort 27 HDD. Она может быть полезна для обеспечения дополнительной физической защиты конфиденциальной информации, когда, например, после работы над проектом все связанные с ним данные могут быть помещены в сейф. Кроме того, в новинке поддерживается беспроводной интерфейс 802.11ax (WiFi 6). А в наборе портов появился USB 3.2 Gen2 с максимальной пропускной способностью 10 Гбит/с.

Обновились также рабочие станции серии Precision 3640 Tower, где также сменилось поколение процессоров Intel Core и Xeon. Только если в категории SSF их тепловой пакет ограничен на уровне 80 Вт, то в полноразмерных башнях это значение увеличено до 125 Вт. Отличается данное решение и применяемыми графическими картами: кроме профессиональных карт до Nvidia RTX 5000 возможна установка и потребительского класса до Nvidia RTX 2080 Ti либо AMD Radeon RX5700XT. Следует иметь в виду, что потребительские доступны только по предварительному заказу.

В конструкции платформы вместо прежде имевшихся четырех слотов PCIe стало доступно три, поскольку один из них отведен под дополнительный SSD. В серии Precision 3640 Tower тоже увеличено до двух число устанавливаемых M.2 NVMe SSD и вместо фронтального оптического привода можно подключить 2,5-дюймовый жесткий диск. При этом на фронтальную панель могут быть выведены пара портов USB 3.2 Gen2 и кард-ридер.

Мощности встроенного блока питания лежат в пределах 300 — 550 Вт. Последнего значения достаточно для обеспечения конфигураций с топовыми процессорами и графикой.





Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации