Чистий збиток Intel у ІІІ кв. склав 16,99 млрд дол.

5 ноября 2024 г., 11:45

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Компанія Intel опублікувала фінансові результати за минулий квартал.

Прибуток за третій квартал до вирахування певних витрат склав 17 центів на акцію, що значно перевищило консенсус-прогноз аналітиків, які передбачали збиток у розмірі двох центів на акцію.

Дохід знизився на 6% у річному обчисленні до 13,28 мільярдів доларів, але він все одно випередив прогноз аналітиків - 13,02 мільярдів доларів.

Загалом, чистий збиток Intel у цьому кварталі склав 16,99 мільярда доларів, що набагато більше, ніж 310 мільйонів доларів прибутку за аналогічний період роком раніше. Однак більшість цих збитків були неминучими: протягом кварталу компанія визнала 2,8 мільярда доларів витрат на реструктуризацію, а також 15,9 мільярда доларів витрат на знецінення, пов'язаних з амортизацією техпроцесу Intel 7 і виплатами тепер вже незалежному бізнес-підрозділу Mobileye.

Аналітики зазначають, що інвестори, очевидно, були готові пробачити ці втрати, пов'язані з триваючою реорганізацією компанії, оскільки акції Intel швидко зросли більш ніж на 6% під час розширеної торгової сесії.

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер (Pat Gelsinger) повідомив аналітикам під час телефонної конференції, що компанія перебуває в розпалі найбільш фундаментальної реорганізації свого бізнесу з моменту заснування в 1968 році.

«Імпульс, який ми нарощуємо в нашому продуктовому портфелі, щоб максимізувати цінність нашої франшизи x86, в поєднанні з великим інтересом, який Intel 18A викликає у клієнтів напівпровідникового виробництва, відображає вплив наших дій і майбутні можливості», - сказав Гелсінгер у своїй заяві.

В останні роки Intel пережила вражаючий спад, втративши частку ринку на таких ключових ринках, як чипи для персональних комп'ютерів і центрів обробки даних, і зазнавши невдачі в своїх спробах просунутися в області штучного інтелекту. Як наслідок, Intel була змушена переосмислити всю свою бізнес-модель і нещодавно оголосила про плани виокремити свій виробничій бізнес як незалежну дочірню компанію. Таким чином, Intel зможе більше зосередитися на своєму основному бізнесі - проектуванні та розробці мікросхем, а виробничій підрозділ зможе шукати зовнішні джерела фінансування.

Intel повідомила, що її група клієнтських рішень, яка продукує чипи для ПК, отримала 7,33 мільярда доларів доходу, що на 7% менше, ніж роком раніше, і нижче за прогнози експертів в 7,39 мільярда доларів.

Під час телефонної конференції фінансовий директор Intel Дейв Зінснер (Dave Zinsner) заявив, що клієнти скорочують запаси, які раніше були створені через дефіцит поставок. «Ми очікуємо, що нормалізація запасів триватиме протягом першої половини наступного року», - сказав він.

Сегмент рішень для центрів обробки даних і штучного інтелекту Intel показав кращі результати: продажі в цьому сегменті перевищили 3,35 мільярда доларів, що на 9% більше, ніж роком раніше, і більше очікування інвесторів на рівні 3,17 мільярда доларів.

У квітні компанія заявила, що сподівається отримати 500 млн дол. доходу від АІ-рішень Gaudi в другому півріччі, але використання нових чіпів було повільнішим, ніж очікувалося. Під час телефонної розмови Гелсінгер визнав, що компанія «не збирається досягати» цільового показника в 500 мільйонів доларів.

Незважаючи на поточні проблеми, Intel, схоже, вважає, що поточний квартал буде краще. Компанія прогнозує прибуток у розмірі 12 центів на акцію і виручку від 13,3 до 14,3 мільярдів доларів. Це краще, ніж очікувалося, оскільки аналітики з Уолл-стріт прогнозували прибуток лише у вісім центів на акцію при обсязі продажів у 13,66 мільярда доларів.

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