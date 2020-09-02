Число подозрительных доменов на школьную тематику выросло на 30%

2 сентября 2020 г., 16:15

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Компания Check Point Software Technologies изучила домены, связанные со школьной тематикой и выявила всплеск интереса хакеров. Так, за последние три месяца исследователи обнаружили более 35149 новых доменов, связанных с темой возвращения в школу. Из них 512 классифицированы как вредоносные, а 3401 – подозрительные. Среднее число подозрительных доменов в пиковое время достигло 356, в то время как среднее значение в апреле-мае составляло 115. Рост активности мошенников пришелся на конец июля начало августа. В этот период количество подозрительных доменов увеличилось почти на 30% за неделю в сравнении с тем же показателем в июне-июле.

Среднее число подозрительных доменов, связанных с темой возвращения в школу, в неделю

Также исследователи Check Point в первом полугодии изучили LMS (Learning Management Systems) – программные решения для организации дистанционного обучения. Некоторые популярные системы используют в качестве дополнительного ПО WordPress. В результате были выявлены недостатки безопасности в трех самых популярных плагинах WordPress: LearnPress, LearnDash и LifterLMS.

Несмотря на то, что уязвимости плагинов уже исправлены, исследователи Check Point предостерегают пользователей от стремления хакеров использовать детей, обучающихся дистанционно, в своих интересах.

Среди основных угроз, которым подвержены школьники, можно выделить следующие:

Zoombombing – незваное присоединение постороннего человека к встрече Zoom с целью ее саботирования. Подобные участники зачатую прибегают к оскорблениям и использованию ненормативного контента, что в свою очередь может травмировать детей. Кибербуллинг – компрометирование пользователей сети личной информацией и прочими злонамеренными данными. Часто жертвами подобных махинаций становятся пользователи популярных социальных сетей. По данным «Центра исследования случаев кибербуллинга» 37% молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет подвергались издевательствам в интернете, из них 30% стали жертвами мошенников более одного раза. Программы-вымогатели. В большинстве случаев подобные программы распространится с помощью фишинговых писем, которые содержат вредоносный файл или зараженную ссылку. После установки вредоносного ПО на компьютер жертвы программа шифрует данные и требует за них выкуп. Так, в 2019 г. более 1000 школ в США были атакованы программами-вымогателями, которые блокировали доступ к компьютерной системе или отдельным файлам до уплаты выкупа. Фишинг – вид мошеннической активности, направленный на получение конфиденциальной информации, с помощью рассылки электронных писем с зараженной ссылкой или вложением, в том числе и от лица проверенного отправителя.

Советы учащимся:

Выключайте или блокируйте камеры и микрофоны вне урока. Также убедитесь, что в поле зрения камеры не попадает личная информация; Переходите по ссылкам, присланным из надежных источников; Осуществляйте вход в системы напрямую. Например, для входа в школьный портал вбейте его название в поисковой сети и перейдите по официальной ссылке; Используйте надежные и сложные пароли; Никогда не делитесь конфиденциальной информацией в сети. Также не рекомендуется хранить личные данные в облачных платформах.

Советы для родителей:

Расскажите детям о фишинге. Объясните им, что не стоит самостоятельно переходить по подозрительным ссылкам, присланным по электронной почте; Объясните своим детям, что оскорбительные комментарии или шутки в Интернете – это не нормально. В случае, если ребенок стал жертвой кибербуллинга, ему следует немедленно сообщить об этом взрослым; Донесите до ребенка, что оставлять без присмотра личные устройства – небезопасно. Так повышается шанс стать жертвой мошенников; Установите параметры конфиденциальности и безопасности на веб-сайтах, доступ к которым не желателен для ребенка; Повышение информированности. Грамотность в области кибербезопасности – это важный навык, в том числе и для самых маленьких школьников. Инвестируйте время, деньги и прочие ресурсы, чтобы ваш ребенок был осведомлен о потенциальных угрозах и мерах предосторожности.

Советы школам:

Установите антивирусное ПО, а также не забудьте включить автоматическое обновление программы; Используйте мощные пограничные брандмауэры и интернет-шлюзы для защиты школьных сетей от деятельности мошенников; Тщательно проверяйте поставщиков платформ для дистанционного обучения; Постоянно контролируйте все свои системы и анализируйте их на предмет нетипичной активности; Информируйте сотрудников, а также учащихся об актуальных киберугрозах и мерах предосторожности.

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