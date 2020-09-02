Новый лазерный проектор LG CineBeam поддерживает стриминговые сервисы

2 сентября 2020 г., 15:35

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Представленный компанией LG Electronics (LG) лазерный проектор CineBeam 4K UHD (модель HU810P) отличается возможностью удобного доступа к фильмам, представленным непосредственно на стриминговых сервисах. Это стало возможным благодаря совместимости с популярными приложениями для просмотра стримингового контента.

Новинка с разрешением 4K (3840×2160) способна сформировать картинку с диагональю до 300 дюймов при максимальной яркости 2700 ANSI люмен. Для нее заявлен охват 97% цветового пространства DCI-P3 благодаря наличию двухканальной лазерной системы. Для лазерного источника света проектора заявлен службы около 20 тыс. часов.

Независимо от того, насколько ярко освещена комната, и насколько темная сцена на экране, благодаря новой технологии LG Adaptive Picture Pro проектор обеспечивает яркое и чистое изображение. Режим Iris Mode предлагает два предустановленных варианта настройки — режим яркого освещения и режим темной комнаты. С помощью этой технологии определяется уровень освещенности помещения для наилучшего качества изображения. При желании эта функция позволяет добиться эффекта присутствия в настоящем кинотеатре. Функция адаптивной контрастности автоматически настраивает каждый кадр для обеспечения оптимального соотношения контрастности в наиболее затемненных сценах.

Благодаря поддержке режимов Real Cinema и TruMotion новый проектор CineBeam от LG можно использовать для демонстрации фильмов в том виде, как их изначально задумывали режиссеры. Этого можно добиться, регулируя частоту кадров проецируемого изображения в соответствии с исходным источником на частоте 24 Гц. Режим TruMotion от LG подходит для просмотра фильмов в жанре экшн. Проектор плавно и естественно обрабатывает быстрые движения и сцены в таких фильмах. Аппарат поддерживает возможности воспроизведения различных популярных форматов HDR, включая HDR10 и HLG, а также технологию Dynamic Tone Mapping.

Для максимального удобства новый лазерный проектор LG CineBeam 4К UHD оснащен функцией беспроводного подключения к акустическим системам домашнего кинотеатра через WiSA и Bluetooth. При подключении через HDMI 2.1 с улучшенным реверсивным звуковым каналом (eARC) проектор предлагает изображение 4K в 10-битном цвете почти без потери качества звука. Установка проектора CineBeam в любом месте комнаты практически не требует никаких усилий. Достигается это благодаря его 1,6-кратному зуму и возможности смещать линзы объектива в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

В проекторе используется новейшая платформа LG webOS 5.0, которая обеспечивает интуитивно понятное управление и навигацию, а также быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам, таким как Disney+ и YouTube. Проектор совместим с функциями Apple AirPlay 2 и Screen Share: они дают зрителям возможность транслировать контент со смартфонов и планшетов в кинематографическом качестве. С помощью программного обеспечения Auto Calibration II потребители смогут получить результаты, которые ранее были возможны только при профессиональной калибровке изображения.

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