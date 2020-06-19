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Для привлечения внимания геймеров кибер-преступники чаще всего используют название игры Minecraft

19 июня 2020 г., 14:35
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Как показала статистика «Лаборатории Касперского», в апреле количество ежедневных попыток перейти на зараженные сайты, эксплуатирующие игровую тему, в мире выросло на 54% по сравнению с январем. Чаще всего злоумышленники использовали название игры Minecraft, чтобы привлечь внимание пользователей. Оно фигурировало в более чем 130 тыс. атак.

Для привлечения внимания геймеров кибер-преступники чаще всего используют название игры Minecraft

Также использовалось название одной из самых популярных игровых платформ – Steam. Число попыток переходов на фишинговые страницы с отсылками к ней в апреле выросло на 40% по сравнению с февралем.

Приманками для пользователей также становились обещания бесплатных версий популярных игр, обновлений и расширений, а также читов. По ссылкам распространялись разные типы вредоносного ПО – от программ для кражи паролей до вымогателей и майнеров.

Чтобы не стать жертвой кибератаки, эксперты рекомендуют: использовать для защиты игрового аккаунта сложные длинные пароли и, где это возможно, двухфакторную аутентификацию; помнить о том, что злоумышленники часто используют для распространения вредоносного ПО читы и пиратские копии видеоигр; использовать защитное решение, которое умеет распознавать киберугрозы, блокировать фишинговые сайты и предотвращать переходы на вредоносные страницы; не выключать защитное решение в процессе игры. Чтобы оно потребляло меньше ресурсов, можно включить специальный игровой режим.


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