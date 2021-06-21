AWS представила средство визуальной разработки облачных приложений

21 июня 2021 г., 16:35

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Amazon Web Services сообщила о выходе инструмента Workflow Studio, с помощью которого компания рассчитывает сократить клиентам затраты труда и времени при разработке приложений для её публичного облака.

Workflow Studio предлагается как элемент сервиса AWS Step Functions и использует платформу AWS Lambda, которая начиная с 2014 года популяризирует концепцию бессерверных вычислений.

В 2017 г. AWS продвинула свою бессерверную стратегию на новый уровень с дебютом Step Functions. С их помощью разработчики могут объединять несколько фрагментов Lambda-кода, обычно выполняющих только одну функцию (например, подсчёт итоговой стоимости покупательской корзины), в многозадачные рабочие процессы. В свою очередь, такие процессы, могут найти применение в составе сложных корпоративных приложений, таких как службы обработки платежей или аналитические инструменты.

До сих пор, чтобы осуществить это, требовалось освоить особый язык программирования, Amazon States Language. С выходом Workflow Studio необходимость кодирования на данном узкоспециальном языке отпадает, вместо этого бессерверный рабочий процесс конструируется перетаскиванием модулей служб AWS в интерактивном интерфейсе.

Инструмент позволяет использовать и другие сервисы AWS, помимо Lambda, для автоматизации дополнительных задач. Также возможно одновременно активировать выполнение нескольких разных модулей, либо многочисленных экземпляров одного из них.

По мнению представителей компании, новый инструмент визуального программирования окажется полезен не только для новичков, незнакомых с Step Functions, но и для опытных разработчиков, которые с его помощью смогут улучшить продуктивность своего труда, упростить воплощение концепций проектов в собранных на скорую руку прототипах программ.

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