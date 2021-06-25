Австралия закручивает гайки

25 июня 2021 г., 16:50

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Австралия продолжает задавать тон в части государственного регулирования – там принят Online Safety Bill, который предоставляет специальному чиновнику – министру по eSafety, – права широкого регулирования интернета с целью предотвращения насилия и притеснения в онлайне. В частности, он даёт министру право требовать от веб-сайтов и приложений удаления определенного контента, блокировать веб-сайты с экстремистским контентом, требовать удаления взрослого контента с платформ и даже запустить системы ограничения доступа, которые бы требовали загрузки ID или распознавания лица для подтверждения своего возраста.

Практически это полноценная цензура, причём осуществлять её будет не избранный политик, а назначенный чиновник. Правозащитники уже указывают, что такая деятельность может скорее привести к ущемлению прав меньшинств и женщин, которые и так являются очевидными жертвами онлайн-насилия – ведь нежелание разбираться со спорными случаями, очевидно, приведёт к более жесткой модерации на сайтах всех пограничных проявлений.

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Кроме того, Австралии предстоит проверить работу недавно принятого закона о новостях и онлайн-платформах. Дело в том, что одно из СМИ в соответствии с законом обратилось в Facebook с предложением заключить лицензионное соглашение об использовании их контента в соцсети, на что Facebook ответил однозначным отказом.

Теперь в процесс должен вмешаться государственный регулятор, который изучит ситуацию и определит условия соглашения между компаниями, которые Facebook должен принять в соответствии с законом – иначе для него наступят всякие нехорошие последствия в виде возможной блокировки и штрафов.

При этом Google с этим СМИ (The Conversation) контракт давно подписал, что делает позицию Facebook еще менее объяснимой.

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