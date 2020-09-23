16 ядер CPU под Windows Server 2019

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Для ОС, лицензируемых по числу физических процессорных ядер, выбор базовой платформы — дело расчета, не вкуса.

Microsoft Windows Server 2019 лицензируется поядерно, базовая лицензия покрывает 16 ядер CPU. И даже если в сервере их меньше, все равно придется заплатить полную цену. Если ядер больше, чем 16, надо докупать дополнительные лицензии. Когда приложениям 16 ядер достаточно, переплачивать за ПО нет смысла. Зато можно оптимизировать серверную платформу и CPU.

Что на Intel Xeon, что на AMD EPYC, 16 физических ядер (32 логических потока обработки, threads) можно получить двумя процессорами по 8 ядер в двухсокетной платформе или одним 16-ядерным в двух- или односокетной. Сравним все варианты процессоров по тактовой частоте — критичному для многих приложений параметру. Нам поможет вспомогательная метрика — «удельная цена гигагерца».

Intel

В выборке 8-ядерных процессоров второго поколения Xeon SP указана цена двух CPU:

Silver 4215 Silver 4215R Gold 5217 Gold 6234 Gold 6244 Gold 6250 Базовая частота 2.50 GHz 3.20 GHz 3.00 GHz 3.30 GHz 3.60 GHz 3.90 GHz Цена двух CPU $1124 $1588 $3044 $4428 $5850 $6800 Цена за Ггц $449.60 $496.25 $1014.67 $1341.82 $1625 $1743.59

Выборка 16-ядерных CPU:

Silver 4215 Silver 4215R Gold 5217 Gold 6234 Gold 6244 Gold 6250 Базовая частота 2.50 GHz 3.20 GHz 3.00 GHz 3.30 GHz 3.60 GHz 3.90 GHz Цена двух CPU $1124 $1588 $3044 $4428 $5850 $6800 Цена за Ггц $449.60 $496.25 $1014.67 $1341.82 $1625 $1743.59

У лидера по экономичности Xeon Gold 6208U (U значит — под односокетные платформы) умеренная тактовая частота — 2.9 Ггц. В однопоточных приложениях и серверах баз данных самым привлекательным вариантом будет 2 х Xeon Silver 4215R, а самым топовым — пара Xeon Gold 6250.

AMD

Линейки AMD EPYC короче. Восьмиядерных процессоров для парных комбинаций всего три:

EPYC 7252 EPYC 7262 EPYC 7F72 Базовая частота 3.10 GHz 3.20 GHz 3.70 GHz Цена двух CPU $950 $1150 $4200 Цена за Ггц $306.46 $359.38 $1135.14

Шестнадцатиядерных — четверо:

EPYC 7252 EPYC 7262 EPYC 7F72 Базовая частота 3.10 GHz 3.20 GHz 3.70 GHz Цена двух CPU $950 $1150 $4200 Цена за Ггц $306.46 $359.38 $1135.14

Пара AMD EPYC 7262 на 27% экономичнее пары равночастотных Xeon Silver 4215R. Два AMD EPYC 7F72 бьют два Intel Xeon Gold 6244 по частоте и при этом на 28% дешевле. И только паре Xeon Gold 6250 у AMD нет конкурентов по тактовой частоте.

Обвязка

Двухсокетные платы сами по себе дороже односокетных, дороже корпуса и охлаждение к ним. В некоторых приложениях два Intel Xeon SP нужны для обслуживания периферии, где требуется большое количество линий PCIe. Например, под GPU-сервер на 4-8 GPU недостаточно 48 линий одного Xeon SP, приходится ставить два. В серверах хранения на NVMe (каждому дай 4 линии PCIe) дюжина накопителей съедает весь запас подключений — а ведь что-то надо оставить и другим, например, сетевым адаптерам. Под все такие приложения хватит одного AMD EPYC с его 128 линиями PCIe.

Что выбрать?

То, чего требуют приложения. Самый дешевый вариант на AMD EPYC 7302P очень неплох по тактовой частоте, 3 Ггц. Погоня за более высокой частотой резко удорожает сервер. Стратегически же все идет к односокетному будущему серверов.

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